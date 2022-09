Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata del nostro programma d’incontri preferito.

Come sappiamo le registrazioni del nostro programma preferito sono iniziate a fine agosto e quella di oggi è la registrazione avvenuta il primo di settembre dove è accaduto qualcosa di molto particolare.

Infatti c’è una scelta che lascia senza parole tutti, scopriamo quindi che cosa possiamo vedere nel programma condotto da Maria De Filippi che va in onda da molti anni e riscuote sempre più successo.

Uomini e Donne: un cavaliere fa una scelta shock

Iniziamo dicendo che vengono presentati i due nuovi cavalieri, ovvero Federico N e Federico Dainese, ma ci saranno anche le vicende del trono over che conosciamo bene, iniziamo infatti da Riccardo, che ha deciso di dichiararsi a Federica.

Ida, nel mentre si sente con un nuovo ragazzo, molto giovane, che si chiama Alessandro, Pinuccia la troviamo nuovamente molto arrabbiata con Tina, cosa che non è assolutamente cambiata dallo scorso anno, ma quale sarà il motivo questa volta?

Gemma, alla fine è uscita con il cavaliere della scorsa puntata ma quando sono rientrati in studio la situazione si è chiusa qui lasciando la dama triste e sconsolata.

Federica è uscita con un ragazzo ma alla fine non è andata bene e lei ha deciso di eliminarlo, ma lo ha preso l’altra ragazza Lavinia, cosa che non si è ben capito se ha apprezzato oppure no.

Maria ricorda a Riccardo che se si presenta per la corteggiatrice Federica si deve spostare al trono classico, ma se lei lo elimina poi non può tornare, ci sono stati anche tanti litigi, come spesso accade, tra Tina e Federica, dove hanno avuto il primo scontro!

Armando si è scatenato contro Ida e poi vedremo anche una lite tra Armando ed Alessandro, ovvero l’uomo con il quale è uscita Ida, insomma una puntata davvero ricchissima.

Quindi non perdiamoci nessun appuntamento di questa nuova stagione di Uomini e Donne che sembra essere iniziata veramente con il botto! L’appuntamento è sempre tutti i giorni su Canale 5 con la regina della televisione Maria De Filippi.