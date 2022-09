Guillermo Mariotto e l’attacco shock

Lo storico giudice di Ballando con le Stelle è al centro delle polemiche. Ecco chi ha lanciato l’attacco shock di Guillermo Mariotto

La nuova stagione di Ballando con le Stelle è in via di preparazione, ma i motori si stanno scaldando per l’avvio di una nuova divertentissima edizione. Nonostante non ci sia la completa ufficialità riguardo ai prossimi partecipanti e giudici, il programma condotto dall’intramontabile Milly Carlucci sta già facendo parlare di sé.

A fare notizia, infatti, è una vicenda che riguarda uno dei protagonisti storici del programma, presente ormai dalla sua prima edizione. Lo storico giudice di Ballando con le Stelle è finito infatti al centro delle polemiche.

Attacco shock di Guillermo Mariotto

I preparativi stanno andando al massimo e sembra che sia quasi tutto pronto per quella che sarà l’edizione 2022-2023 di Ballando con le Stelle. Il programma condotto dalla splendida Milly Carlucci, infatti, è quasi al completo e si sa moltissimo di quello che dovrebbe essere il prossimo cast del talent show più seguito sulle reti Rai.

Ci sono ancora più certezze per quanto riguarda la giuria, che sarà formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e ovviamente Guillermo Mariotto. Proprio quest’ultimo, negli scorsi giorni, è stato protagonista di un attacco shock nei suoi confronti che ha lasciato in molti senza parole. A far notizia sono state le dichiarazioni che ha rilasciato al settimanale Mio.

Il giudice del programma ha infatti deciso di tornare a parlare nuovamente dell’addio di Raimondo Todaro, storico ballerino dello show che ha deciso di cambiare rete televisiva e iniziare la sua esperienza con Maria De Filippi. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato lo storico giudice che ha affermato di non sentire la mancanza di Todaro.

“Quando è uscito di scena – ha affermato Guillermo – nessuno se n’è accorto. Non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e ciò dimostra che tutti siamo utili, ma anche che nessuno risulta essere indispensabile”.

Dunque, montano le polemiche sulla scelta di Todaro di passare dalla Rai a Mediaset e scegliere uno show concorrente. Certamente alla base di queste affermazioni c’è una sorta di strategia per attirare l’attenzione sul programma, ma è scontato che tra i due non deve scorrere buon sangue. Si attendono, intanto, la risposta del ballerino.