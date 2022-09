Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il nuovissimo appuntamento con la nuova stagione del programma Mediaset.

Da oggi inizia la nuova stagione di Uomini e Donne, che si prevede super scoppiettante, dalle varie anticipazioni che stanno arrivando sulla rete, quindi cerchiamo di capire insieme cosa ci attende in anteprima.

Come sempre è un modo per divertirsi e seguire le avventure dei vari cavalieri e dame che frequentano il programma condotto dalla super amata regina della televisione, Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni: Inizio con il botto!

Iniziamo dicendo che il programma è stato registrato in data 30 agosto e le anticipazioni arrivano direttamente dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, ma cosa vediamo domani?

L’appuntamento è alle 14.45 circa ed avremmo modo di vedere sia il trono classico che quello over, e potremmo vedere per la prima volta anche le due nuove troniste, Federica Aversano e Lavinia Mauro.

Per loro ci saranno vari corteggiatori ed alcuni balleranno anche con le due ragazze, ma arriviamo anche al Trono Over, dove conosciamo già alcuni partecipanti ma ci attendono grandi novità.

Iniziamo dicendo che una coppia andrà via insieme, stiamo parlando di Sara e Davide che si sono frequentati per tutta l’estate, e per questo vogliono continuare fuori dal piccolo schermo.

Non mancheranno assolutamente i soliti litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che riceverà anche una graditissima sorpresa, ovvero la conoscenza di un nuovo corteggiatore che arriva da Lugano, Didier.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri avranno uno scontro di fuoco ed il cavaliere ammette di aver cercato la bella dama per tutto il periodo estivo, ma ecco che arriva il colpo di scena che non ti aspetti.

Guarnieri ballerà con Federica Aversano, per il quale aveva dichiarato un interesse in precedenza, stupendo tutti, alla fine non balleranno insieme ma parleranno in questo momento.

Quindi non ci resta che attendere la puntata e capire bene che cosa succederà oggi con il nostro amato programma Uomini e Donne che andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 al solito orario, tornano quindi le abitudini che tanto ci piacciono!