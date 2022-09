Una Vita anticipazioni: Aurelio ha la formula del gas!

Una Vita anticipazioni martedì 20 settembre, Aurelio ha la formula del gas: ecco cosa succede nella nuova puntata in onda oggi.

Dopo la pausa forzata per gli speciali dedicati ai funerali della compianta regina Elisabetta II, Una Vita riprende la sua naturale programmazione e dunque, anche per questo martedì 20 settembre, siamo pronti a riportarvi le anticipazioni.

Con le proteste in corso ad Acaçias, Aurelio cerca di proteggersi corrompendo il giornalista con cui ha parlato David; pare però che il Quesada abbia finalmente fatto passi avanti anche con la formula del gas nervino, ecco cosa succede.

Una Vita anticipazioni 20 settembre, Aurelio ha la formula del gas: cosa succede oggi

Tutto il quartiere è ormai schierato contro Aurelio e i suoi laboratori, ma il Quesada come sempre ha grande potere economico dalla sua parte e dunque è certo di poter realizzare i suoi obiettivi.

L’unica cosa che gli manca, al momento, è la formula del gas nervino inventato da Rodrigo Lluch; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi però, il Quesada finalmente la otterrà.

Portandola davanti a Rodrigo, minaccia Valeria di morte e così il chimico, pronto a tutto pur di difendere la moglie, cede e decide di rivelare la formula al Quesada; pare che ormai la strada di Aurelio sia spianata e manca davvero poco per rendere i laboratori operativi.

Sentendosi in debito con Rodrigo per il gesto fatto, Valeria assicurerà che una volta libero scapperà con lui; questo significa dire addio per sempre a David, che intanto manifesta con gli altri abitanti del quartiere come loro portavoce. Come reagirà alla decisione presa da Valeria?

Intanto, quanto agli altri personaggi, Liberto, Rosina e Hortensia sono felici del brevetto del manico pulitore; proprio per questo, il marito di Rosina propone alla cognata di parlare ad alcuni imprenditori della sua invenzione, nella speranza di poter trarre da questa tantissimi profitti. Visti i nuovi rapporti con Pascual poi, le novità per Hortensia potrebbero non finire qui…