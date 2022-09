Tutti abbandonano e sicuramente anche tu! Prova

Ecco per te un nuovo e interessante indovinello: tutti abbandonano prima di risolverlo. Sarà così anche per te? Prova!

Come ogni giorno, anche oggi vogliamo proporti un nuovo test di intelligenza sul nostro sito. Come ben sai, infatti, abbiamo realizzato una sezione apposita sulla nostra piattaforma web, in cui avrai la possibilità di trovare centinaia e centinai di test, quiz, enigmi e altri giochi di intelligenza utili per tenerti in allenamento e divertirti.

Anche questa volta, infatti, ti suggeriamo una prova molto interessante che ti permetterà di tenere allenato il tuo cervello in maniera molto efficace e semplice. Tutto quello di ciò che avrai bisogno, infatti, sarà il tuo smartphone e la tua intelligenza. Per te oggi abbiamo in serbo un indovinello molto interessante: tutti abbandonano prima di risolverlo. Pensi che sarà così anche per te?

Ecco il difficilissimo indovinello, pensi di riuscire a risolverlo?

Risolvere i quiz e i test di intelligenza non è mai semplice, soprattutto quando non si è abituati ad affrontare prove di abilità mentale con regolarità e costanza. Tuttavia, non è mai troppo tardi per iniziare a stimolare un po’ la propria mente e la propria capacità di risolvere problemi e cercare soluzioni. Dunque, non ti resta che proseguire con la lettura di questo articolo e scoprire di cosa stiamo parlando.

Il test che ti proponiamo oggi è un difficilissimo indovinello che metterà in seria prova le tue abilità. Si tratta, infatti, di raccogliere tutta la concentrazione possibile e provare a trovare la soluzione all’enigma senza imbrogliare e utilizzando solo le proprie risorse cognitive. Si tratta di un indovinello piuttosto complicato che ha messo in difficoltà la maggior parte delle persone che vi si cimentano.

Tutto quello che dovrai fare è guardare l’immagine che abbiamo pubblicato e leggere il testo dell’indovinello. Dovrai quindi ragionarci per tutto il tempo che ti è necessario e provare a dare una risposta. Nella vignetta si legge “Le cose che mordo non sanguinano. Non modo finché non mi spingi. Metto insieme qualcosa ogni volta che mordo. Ma si annulla di nuovo se lo tiri nel modo giusto. Cosa sono?”.

L’aiuto che possiamo darti è quello di non farti imbrogliare dalla figura presente dall’immagine. Pensaci quanto vuoi e dai la tua risposta. A questo punto non possiamo fare altro che fornirti la soluzione: si tratta della cucitrice.