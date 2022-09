Proteine e quest’altro alimento ci servono per stare in forma, da non credere

Le proteine possono essere assunte esclusivamente dalla carne? A quanto pare no, approfondiamo insieme l’argomento.

I social network, insieme ai canali di informazione, hanno contribuito ad un maggior interessamento dei cittadini alla propria forma fisica. Un tempo, non si conferiva troppa importanza all’addominale scolpito oppure al gluteo di ferro, ma la contemporaneità ha messo a dura prova il processo di auto-accettazione dell’essere umano. Al giorno d’oggi infatti, il nostro cervello viene bombardato continuamente da immagini di uomini e donne perfetti, con fisici eterei e privi di difetti.

Come se non bastasse, figure che si spacciano come personal trainer certificati hanno diffuso il culto dell’alimentazione proteica. Ed è così che migliaia di giovani e adolescenti hanno cominciato ad acquistare creme, barrette, frullati proteici per poter sfoggiare anch’essi un fisico da far invidia all’iconica Pamela Anderson. Peccato, che il consumo di proteine non basta per ottenere la forma fisica desiderata, serve molto altro.

Proteine, per rimanere in forma serve tanto altro

Partiamo dal presupposto che niente di ciò che osserviamo su Instagram o Tik Tok corrisponde alla completa realtà dei fatti: anche gli appassionati del fitness hanno la pancia dopo i pasti e la cellulite alla luce del sole. Il nostro obbiettivo risiede nel raggiungere una forma fisica tale da permetterci di mantenere salute e resistenza fisica. Per il perseguimento del nostro scopo, la dieta deve essere bilanciata.

Le proteine non bastano, occorre assumere anche vitamine, carboidrati (fondamentali, benché continuamente demonizzati), sali minerali e liquidi. Per cui, evitate di acquistare prodotti proteici – tra l’altro tossici di fronte ad un consumo eccessivo – e cercate di modulare la vostra alimentazione sulla base del vostro stile di vita. Preparate quindi una porzione di pasta integrale ed abbinate petto di pollo e verdura; spezzate mattina e pomeriggio con un frutto oppure un quadratino di cioccolato fondente e bevete molta acqua.

Chiariamo a questo punto un dettaglio fondamentale: se sentite di aver bisogno di studiare un’alimentazione apposita per la formazione dei muscoli, evitate le diete fai da te e rivolgetevi ad un nutrizionista o dietologo specializzato. In questo modo, avrete l’assoluta certezza di seguire un’alimentazione completa e salutare.