Una Vita anticipazioni, arriva lo stop che non ti aspetti: cosa succede alla telenovela di Canale 5? Ecco i dettagli.

Dopo la pausa estiva di agosto, Una Vita ha ripreso il suo posto nel palinsesto di Canale 5, portando avanti le trame con gli abitanti di Acaçias protagonisti; grandi novità in questi giorni per Ramon, Felipe, Aurelio, Genoveva e non solo, anche se per questo lunedì 19 settembre arriva lo stop.

A quanto pare infatti, la telenovela oggi non andrà in onda per chiara scelta Mediaset; cosa ha spinto la rete a interrompere la normale messa in onda? Ecco i dettagli.

Una Vita anticipazioni, arriva lo stop che non ti aspetti: nessuna puntata oggi

Non verrà trasmessa una nuova puntata di Una Vita: è questo quanto emerge dal palinsesto di Canale 5 stilato da Mediaset. A sorpresa quindi, i fan dovranno aspettare per tornare a vedere un nuovo appuntamento con la telenovela, anche se la scelta non dipende dalla qualità e dal successo del prodotto.

Oggi è infatti una giornata particolare: tutti gli occhi sono rivolti al funerale della regina Elisabetta, ragion per cui Mediaset ha deciso di dare spazio ad una serie di speciali dedicati alle esequie.

A partire dalle 11:00, Verissimo e il TG5 andranno in onda con una puntata speciale dedicata all’evento; per questo, considerata la trasmissione fino a pomeriggio inoltrato, Mediaset ha deciso di sospendere non solo Una Vita, ma anche Beautiful, Un altro domani, Uomini e Donne e Amici.

Il pubblico dovrà dunque anche aspettare per vedere l’esordio stagionale del dating show di Maria De Filippi, pronto anche per quest’anno a dare spettacolo e a formare nuove coppie. La giornata cercherà invece di informare su un evento seguito in tutto il mondo, per l’ultimo saluto ad una figura importantissima.

Tutto tornerà poi normale a partire da domani, martedì 20 settembre, quando il palinsesto riprenderà la sua consueta trasmissione; non mancheremo nel riportarvi non soltanto le anticipazioni per Una Vita, ma anche per Beautiful e Un altro domani.