U&D Gemma, svelato perché Maria la tiene ancora nel programma: sarà davvero questo? Ecco l’opinione a riguardo.

Uomini e Donne è ormai ripartito a tutti gli effetti; la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi promette già scintille visto il ritorno di Federica Aversano e la presenza di tantissimi volti noti nel trono over.

Tra i ritorni, immancabile quello di Gemma Galgani, ormai protagonista del programma da tantissimi anni; ma perché la De Filippi continua a chiamare la dama torinese? Forse, ecco svelato il motivo.

Già dallo scorso anno, Gemma è stata sicuramente meno protagonista del solito, quasi “oscurata” da altre dame come Ida Platano e Pinuccia, che ha preso quasi il suo posto nei siparietti con Tina.

In molti dunque si sono chiesti se non fosse arrivato davvero il momento per Gemma di dire addio al programma, ma anche questa volta la dama torinese si è ripresa il suo posto nel parterre.

Secondo Alessandro Cecchi Paone, ci sarebbe un motivo per il quale la conduttrice continuerebbe ad invitare Gemma nel suo programma. “Maria De Filippi tiene Gemma nel ruolo di dama per far contente tutte le donne che dicono di aspettare l’amore eterno che poi non arriva mai“ ha scritto l’opinionista nella sua rubrica su Nuovo TV, come riporta anche il sito La Nostra TV.

Alcuni spettatori però pare che non abbiano più lo stesso affetto provato anni fa per Gemma; “Faccia l’opinionista! Almeno così eviteremmo inutili ipocrisie” scrive una spettatrice all’opinionista.

Sarà questo l’anno buono per Gemma per trovare finalmente l’amore ed uscire in maniera trionfante dal dating show? Dalle anticipazioni arrivate dalle registrazioni, pare che una sua frequentazione sia già naufragata, mentre secondo qualcuno potrebbe anche essere chiamata tra i concorrenti della nuova edizione de La Talpa.

Di certo, nonostante tutto, Gemma sarà seduta nel parterre e continuerà a far parlare di sé anche per quest’anno.