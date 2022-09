Super difficile, tutto si rifiutano. Tu riesci a risolverlo?

Vi proponiamo un test davvero difficile, perfetto per allenare intuizione, buon senso e velocità di ragionamento. E’ difficilissimo!

Dove risiede la difficoltà? In sostanza, in questo genere di test l’obiettivo è quello di selezionare una parola nel nostro archivio di conoscenze, sulla base degli indizi proposti dal test. L’aspetto più difficile risiede nel fatto che – spesso e volentieri – esistono più parole (oggetti inanimati, sostantivi, creature animate e così via) che corrispondono alla descrizione proposta dall’indovinello. Cosa possiamo fare quindi? Utilizzare molta attenzione, ragionamento e provare ad azzeccare la risposta. La percentuale di fallimento in questo modo aumenta, soprattutto per chi non ha la pazienza di riflettere per diverso tempo.

“Sono alto e contorno. Stretto e veloce. Sono qui per un istante, ma la mia devastazione persiste” – dice l’indovinello, ed ironicamente si rivolge a noi – “Cosa sono?”. Bene, in questo caso esiste un indizio particolare sul quale occorre fossilizzarsi, ossia l’ultimo: “la mia devastazione persiste” – parliamo quindi di qualcosa o qualcuno con il poter di distruggere.

Ora, pensa e rifletti, immagina il tuo cervello come una biblioteca ricca di archivi e cerca la parola, la risposta, il soggetto o l’oggetto che può corrispondere alla soluzione dell’indovinello. Immagina la tua mente come un muscolo in piena esecuzione del work-out e cerca di accingere a tutte le tue conoscenze pregresse.

Indovinello, scopriamo insieme la soluzione!

Stai leggendo questo paragrafo? Allora le possibilità sono due: hai trovato la soluzione e ti vuoi accertare di aver azzeccato la risposta oppure non riesci proprio a capire di cosa si tratta. In ogni caso, tra pochi istanti scoprirai la reale soluzione dell’indovinello. Sappi che – in caso di fallimento – è sempre possibile continuare ad allenarsi.

Eseguire un indovinello, un rompicapo oppure la classica Settimana Enigmistica – consente al tuo cervello di allenarsi quotidianamente. Questo ti renderà molto più veloce. Vediamo insieme la soluzione!

“Sono alto e contorno. Stretto e veloce. Sono qui per un istante, ma la mia devastazione persiste” – dice l’indovinello, ed ironicamente si rivolge a noi – “Cosa sono?”. La risposta corretta è il TORNADO. Questo particolare fenomeno naturale può lasciare dietro di sé una grande devastazione, al contempo risulta stretto, veloce e soprattutto alto e contorno. Facile, non è vero?