Scopriamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amata soap opera della Rai.

Oggi, 19 settembre, siamo abituati a vedere un nuovo appuntamento con il nostro amato Paradiso delle Signore, ma qualcosa non torna, perchè purtroppo oggi non ci sarà nessuna puntata.

Il programma infatti è andato in onda con due appuntamenti sabato ma oggi non abbiamo modo di vederlo, il nuovo appuntamento è rimandato a domani, 20 settembre, ma noi vi diamo una piccola anticipazione di tutta la settimana.

Paradiso delle signore anticipazioni: Non c’è mai pace!

Iniziamo quindi con quello che vedremo martedì, ovvero Gemma parla con Ezio e Veronica comunicandole che Stefania ha accettato le sue scuse ma che era abbastanza distaccata, mentre Marcello è tornato dalla Svizzera ed è completamente cambiato ma non quello che prova Ludovica.

Roberto, nel mentre viene a conoscenza che Gemma è senza lavoro e lo sta cercando, e decide di fare una votazione se farla rientrare al paradiso oppure no, dopo aver parlato anche con il Conti.

Passiamo all’appuntamento di mercoledì, dove vediamo che la figlia di Irene, Anna, ha bisogno di molte attenzioni e gli Amato cercano di prendersi cura di lei come meglio possono, impegnandosi molto.

Dopo la votazione, Gemma può fare il suo ritorno al grande magazzino, ma Gemma dice di aver trovato un’altro lavoro, Ezio capisce che sta mentendo e cerca di farle cambiare idea assolutamente.

Umberto, intanto, riesce a scoprire le mosse della Contessa e Marco scopre anche un dettaglio su di lei, ma non sa cosa fare, ovvero dire tutto a Stefania oppure no, continua a riflettere.

Arriviamo al penultimo appuntamento settimanale, dove al grande magazzino dovrebbe arrivare Brunella Gasparini per presentare il libro di Stefania, ma non si ha la certezza, lei è una notissima giornalista e scrittrice di Milano.

Vittorio aveva organizzato un evento e la Contessa, per rimediare a quello che ha fatto con Marco, cerca di trovare appoggio nelle sue conoscenze dell’alta società, questa volta garantisce lei.

Ma nel mentre, Anna riceve una telefonata che la lascia completamente senza parole, arriviamo invece a Matilde che riceve un messaggio da Tancredi, il marito che l’attende per il giorno successivo al Circolo della Stampa dove sarà eletto Presidente.

Arriviamo all’ultimo appuntamento di venerdì dove Matilde non sa che cosa fare, mentre Marcello è assolutamente sicuro nel voler riconquistare la Brancia, arriva anche il grande giorno del libro di Stefania.

C’è ovviamente tutto il Paradiso presente, e la conduzione è completamente nella mani della Gasaprini, a fine serata, però Matilde si scontra con Vittorio e lei è in lacrime, cosa sarà mai successo?

Anna, alla fine ha deciso di partire per l’America con la mamma perchè deve fare una particolare operazione, ma Salvatore resta a Milano.Per vedere cosa succederà di nuovo non ci resta che vedere le puntate in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 16.05.