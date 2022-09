Carolina Stramare è un sogno con tutto in primo piano: la modella e conduttrice sportiva ancora una volta da togliere il fiato.

Mancano sempre le parole quando Carolina Stramare decide di mostrarsi; la conduttrice e giornalista sportiva, ex-Miss Italia, è dotata di una bellezza unica da lasciare ogni volta senza fiato.

Molto attiva sui social, nel nuovo post decide di mostrare tutto in primo piano, risultando un sogno per chiunque la guardi; il web s’infiamma di nuovo, la sua sensualità non si misura.

Carolina Stramare un sogno con tutto in primo piano: la visione è da togliere il fiato

Tra le regine indiscusse di questa estate, Carolina Stramare si candida a diventare un’icona di sensualità per i prossimi anni; sempre più presente sul piccolo schermo, la sua bellezza ha già fatto stragi di cuori.

Su Instagram, l’ex-Miss Italia offre spesso ai follower i suoi meravigliosi occhi chiari, così come il suo corpo da sogno; slanciata da circa 179 cm d’altezza, è un’amante del fitness e i risultati si vedono tutti sul suo fisico marmoreo.

Nel post pubblicato sul suo profilo, la Stramare si mostra in un video in bikini, alzando notevolmente la temperatura; con tanto di cappello di paglia in testa, la conduttrice offre prima il suo lato B marmoreo e le lunghe e toniche gambe a favore di telecamera, poi il florido décollété messo in rilievo dal costume.

Coi capelli neri sciolti e lisci e uno sguardo penetrante, Carolina lascia tutti senza fiato mostrandosi come una vera e propria dea; un sogno ad occhi aperti per chiunque la guardi.

A migliaia i like al video, così come si sprecano i complimenti nella sezione dedicata ai commenti; “Una visione uno spettacolo della natura ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️” scrive un fan, mentre un’altra rimasta stupita afferma “sono caduta dalla sedia”, tanta la bellezza mostrata dalla Stramare.

Con la sua carriera in rampa di lancio, Carolina sarà sempre più protagonista, mentre tutti i fan sono giù pazzi di lei e la amano alla follia.