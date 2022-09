Vite al limite: Lupe pesava 300kg, oggi è bellissima!

Vite al Limite, Lupe Samano pesava più di 300kg, ma la forza di volontà e la resilienza l’hanno condotta verso la forma fisica perfetta.

Il cibo rappresenta un vero e proprio piacere, soprattutto nell’esistenza dell’essere umano; tuttavia, talvolta può trasformarsi in un vero veleno. Il programma di Vite al Limite mostra – edizione dopo edizione – quanto gravi possono diventare le condizioni di un uomo oppure di una donna privi di controllo sulla propria dieta. La trasmissione mostra come un passato difficile possa spesso condurre al desiderio di colmare il vuoto; voragini riempite materialmente con quantità industriali di junk food, bibite gasate, dolci – abbinati ad una valanga di condimenti.

Il percorso dei protagonisti di Vite al Limite non è per nulla semplice; non parliamo semplicemente di dieta e di attività fisica, bensì di una cura ed una terapia che contempla anche una guarigione interiore. Prima occorre dedicarsi alla mente e successivamente al corpo; proprio per questo motivo, molti partecipanti non riescono a compiere correttamente il percorso e finiscono per rimanere prigionieri dei propri corpi, la cui azione più semplice diventa un vero impedimento.

La storia di Lupe Samano però è da considerarsi una vera e propria favola a lieto fine: la trama racconta di una guerriera che – con i dovuti aiuti e il tempo necessario – è riuscita a riprendere il controllo del proprio corpo e conseguentemente della propria vita.

Lupe Samano, storia a lieto fine – pesava più di 300kg

Protagonista indiscussa della puntata di Vite al Limite – andata in onda l’11 luglio del 2016 su Real Time – fu sicuramente Lupe Samano, una giovane donna di 39 anni il cui peso sfiorava i 300kg (291kg per l’esattezza). Oltre ad un passato difficile, Lupe era anche vittima delle continue e tossiche esigenze sessuali del fidanzato dell’epoca – bisogni che la facevano sentire inadeguata e che la portavano ad ingozzarsi di cibo. Tuttavia, oggi Lupe ha perso più di 155 kg, conquistando un successo dopo l’altro nel corso del suo cammino di guarigione.

Oggi, Lupe ha un nuovo fidanzato di nome Andrew, premuroso e soprattutto particolarmente amorevole. Si è definitamente lasciata alle spalle i periodi più bui della sua vita, per poter abbracciare finalmente la felicità e la serenità. La Samano rappresenta una delle protagoniste più amate del programma di Vite al Limite.