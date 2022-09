Uomini e Donne: arriva la brutta notizia, non ci voleva proprio

Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non inizierà il 19 settembre. Andiamo a scoprire il perché di questa decisione.

I fan di Uomini e Donne dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di conoscere i nuovi tronisti e ritrovare alcuni volti conosciuti della trasmissione.

La data di inizio era prevista per il 19 settembre 2022, ma è stata rimandata. Ma cerchiamo di scoprire insieme il motivo di questa decisione e soprattutto quando si potrà rivedere Maria De Filippi nello studio di Mediaset.

Il dating show più longevo della tv è stato rimandato: infatti, sui canali social del programma è stato possibile vedere questo annuncio “Vi aspettiamo da martedì 20 settembre”.

Uomini e Donne inizierà, quindi, martedì e non più lunedì. Ed il motivo è riconducibile a quello che è successo nelle ultime settimane nel Regno Unito.

Uomini e Donne: rinviato l’inizio

La morte della Regina Elisabetta II è stato uno degli eventi che ha sconvolto tutti, non solo l’Inghilterra. Aveva festeggiato a giugno i 70 anni di regno e, come si vocifera, a causa di un incidente domestico, le condizioni della Sovrana sono peggiorate di giorno in giorno, fino a che non è sopraggiunta la morte.

Il 19 settembre sarà il giorno del funerale della Regina e si pensa di già che potrebbe essere l’evento più seguito. Anche Mediaset darà l’ultimo saluto alla Sovrana e come è già avvenuto nei giorni scorsi, ha cambiato la programmazione per seguire questi eventi unici.

Uomini e Donne tornerà regolarmente in tv il giorno seguente, il 20 settembre, e solo allora si potranno conoscere tutti i nuovi tronisti che entrano a far parte della trasmissione.

Come al solito, ci saranno sempre anche i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Proprio quest’ultima in una delle ultime registrazioni ha ironizzato di chiamare un medico per la sua acerrima nemica, Gemma Galgani, che a quanto pare ha fatto la conoscenza di un nuovo corteggiatore e sembrerebbe molto presa da quest’ultimo.

Ma per vedere tutto questo e molto altro ancora, si dovrà ancora aspettare qualche altro giorno. Vi ricordiamo che l’inizio di Uomini e Donne è per il 20 settembre e andrà in onda tutti i giorni alle 14:45 circa su Canale Cinque.