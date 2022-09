Striscia la Notizia shock: lo devi sapere per forza

Striscia la Notizia: ecco chi sono le nuove veline del tg satirico di Canale Cinque. Andiamo a conoscerle insieme.

Martedì 27 settembre riprenderà il suo consueto appuntamento il tg satirico di Canale Cinque, Striscia la Notizia. E a condurre il programma sarà Alessandro Siani, che già aveva svolto questo ruolo nelle scorse edizioni, e Luca Argentero, che invece si trova alla sua prima edizione.

Con loro ci saranno gli inviati del programma e come sempre anche il Gabibbo. Ci saranno anche due nuove Veline. Andiamo a conoscere qualcosa in più su di loro.

Striscia la Notizia ha annunciato poche ore fa, che le nuove veline del programma saranno Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Entrambe le ragazze hanno avuto a che fare con Maria De Filippi. Ma andiamo a conoscere le due.

Striscia La Notizia: ecco chi saranno le nuove Veline

Cosmary ha fatto parte della scuola più famosa di Italia, Amici, il talent show sulla musica e sul ballo. Ultimamente è stata anche al centro del gossip per via del suo legame con Nunzio Stancampiano: i due ex allievi però sembrerebbero che stiano vivendo un momento di profonda crisi.

Ma prima di far parte della scuola, la ballerina aveva partecipato anche a Tu Si Que Vales quando aveva 17 anni. Ora ne ha 22 ed è di Brindisi.

Anastasia Ronca, invece, nel 2021 ha partecipato ad un programma legato sempre alla conduttrice di Canale Cinque, Temptation Island, nel ruolo di tentatrice.

Nel 2019, invece, è apparsa in tv su Italia Uno nel programma Colorado, come Miss Colorado. Ha la stessa età della sua collega e viene da Somma Vesuviana (Napoli).

Sua madre le ha trasmesso la passione per la ginnastica artistica e il suo sogno è quello di fare l’attrice o di lavorare nel mondo della moda.

Una nuova edizione sta per cominciare e dietro al bancone di Striscia La Notizia vedremo per la prima volta Luca Argentero che ha da poco svelato che sta per diventare padre per la seconda volta: dopo la piccola Nina, infatti, l’attrice Cristina Marino è incinta dell’attore, che ha voluto annunciarlo a tutti i suoi follower attraverso un post su Instagram, dove ha scritto “Io, te, Nina e una nuova luce…”.