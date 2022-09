Scopriamo insieme quale dei vari segni che ci sono nello zodiaco è il traditore per eccellenza, magari siamo noi.

Leggere l’oroscopo è sempre un momento che piace a tutti perchè ci permette di conoscere nuovi aspetti legati al nostro carattere ma noi oggi vi vogliamo far conoscere una cosa in particolare.

Ovvero qual’è il segno maggiormente traditore che possa esistere nello zodiaco, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere superflue e scopriamo insieme di chi parliamo, potremmo rimanere senza parole.

Lui è il traditore per eccellenza: ecco di chi parliamo

Come sappiamo l’astrologia si basa sul movimento che hanno gli astri ed i pianeti ecco perchè le relative previsioni sono sempre molto complesse e ricche di vari dettagli particolari e piccolissimi.

Ci sono poi moltissime tipologie di pensiero con dettagli diversi, possiamo avere una spiegazione per mille domande che abbiamo, ma ricordiamoci sempre che non sono libri scientifici ed in questo modo vanno presi.

Se prendiamo in considerazione il calendario Maya, infatti, c’è un segno che è molto particolare e che sembra essere il più grande traditore di tutto dal quale bisognerebbe diffidare sempre.

Stiamo parlando del segno del Pipistrello, ovvero tutte le persone che sono nate dal 27 luglio al 25 agosto, un segno molto protettivo e determinato, ha una grande fiducia in se stesso, riuscendo a trasmettere questa tranquillità anche alle persone che ha accanto.

Ma molto spesso, la sua enorme autostima sembra trasformarsi in ben altro, quasi come se sapesse tutto lui, ecco perchè spesso si mostra arrogante, come se la verità la conosce solamente lui, senza pensare a nessuna conseguenza.

Non è molto leale quando si comporta in questo modo, ma ha in mente solo il suo atteggiamento e quello che interessa realmente a lui, tutto passa in secondo piano, insomma stiamo parlando di un segno traditore per eccellenza in tutti i campi.

Cerchiamo di fare attenzione a queste persone che sono nate nel lasso di tempo indicato, ma come detto prima ricordiamoci sempre che è un semplice oroscopo! E voi siete nati in questo periodo e vi rispecchiate nel calendario Maya?

Continuate a seguirci per avere sempre nuove informazioni, anche particolari, che riguardano i vari segni e quello che ruota attorno a loro!