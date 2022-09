Chicago PD 10: anticipazioni bomba sul secondo episodio americano

Chicago PD 10: cosa succederà nella seconda puntata della serie ideata da Dick Wolf? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni.

Manca una settimana prima del grande inizio delle serie One Chicago. Tutti i fan stanno aspettando di vedere cosa succederà nei programmi ideati da Dick Wolf.

Jesse Lee Soffer, il detective Jay Halstead, ha già annunciato che nel corso della decima stagione lascerà Chicago PD e le sue colleghe, Marina Squerciati – che interpreta l’agente Kim Burgess – e Tracy Spiridakos – che interpreta invece il detective Hailey Upton – hanno già commentato questo fatto attraverso dei post sui social.

Entrambe si sono dette molto dispiaciute, soprattutto la Spiridakos, che nella serie interpreta proprio la moglie del detective.

Purtroppo, ancora non si sa in quale episodio l’attore andrà via e neanche il modo in cui lascerà la serie. Nella prima puntata, però, sarà uno dei protagonisti insieme al detective Hailey Upton ed al sergente del 21° distretto, Hank Voight – interpretato da Jason Beghe, ancora sconvolto per la morte della sua informatrice Anna.

Chicago PD 10: cosa succede nel secondo episodio?

Ma cosa succederà nel secondo episodio di Chicago PD 10? La NBC ha rilasciato la sinossi della puntata, intitola The Real You.

Questo è quanto si può leggere su SurvivedTheShows.com: “Quando un assassino condannato dirotta un furgone della prigione, la squadra si affretta a trovare lui e la guardia carceraria rapita prima che sia troppo tardi. Burgess mette in dubbio le motivazioni di Ruzek in un caso, creando tensione tra i due”.

Tra i due agenti Kim Burgess e Adam Ruzek – interpretato da Patrick Flueger – nella scorsa stagione c’è stato un piccolo avvicinamento, ma subito dopo c’è stato l’ennesimo confronto che li ha fatti allontanare di nuovo.

Nelle ultime puntate della nona stagione, Ruzek aveva intenzione di comprare la casa del padre per la piccola Makayla, la bambina che con Burgess aveva adottato.

Adam ce la sta mettendo tutta per essere un buon padre, ma la storia con Kim ancora non riesce ancora a decollare.

Chissà cosa avranno pensato gli sceneggiatori per questa nuova stagione per i due. Intanto, le nuove puntate andrà in onda il prossimo 21 settembre in America. In Italia ancora non si conosce bene la data di inizio della decima stagione di Chicago PD.