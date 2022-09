Alessandro Gassman, lui è bellissimo ma la moglie non scherza affatto! Ecco chi è la donna che gli ha rubato il cuore.

Alessandro Gassman è uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni, ormai non più semplicemente un “figlio d’arte”; sia sul grance che sul piccolo schermo, oppure a teatro, ha mostrato tutto il suo talento.

Attore, doppiatore e regista Gassman (che ha spopolato anche con la fiction Un professore) è davvero amatissimo; ma avete mai visto sua moglie? E’ una famosa attrice anche lei, molto bella, talentuosa e con un fascino grande quanto quello del marito.

Alessandro Gassman, lui è bellissimo ma la moglie non scherza affatto: eccola

La donna che ha rubato il cuore ad Alessandro è Sabrina Knaflitz, attrice romana (ma di origini piemontesi e austriache) classe ’76 ; i due sono sposati da più di ventitré anni, coltivando giorno dopo giorno il loro amore.

La Knaflitz ha iniziato a recitare vicino al padre di Alessandro, il grande Vittorio Gassman, debuttando a teatro con La Lupa di Verga e poi partecipando allo spettacolo Camper del ’94.

La carriera della Knaflitz ha via via preso il volo, con tanti altri progetti teatrali, cinematografici e televisivi; tra le ultime esperienze vanta anche una collaborazione col noto scrittore napoletano Erri De Luca per lo spettacolo teatrale Un’ora a teatro, scritto e diretto proprio da De Luca.

Insieme al marito invece ha lavorato sia nel 2015 che nel 2016, quando ha recitato nel Riccardo III di Shakespeare e ne La pazza della porta accanto di Claudio Fava, entrambi spettacoli diretti da Gassman.

Nonostante sia ben nota, Sabrina è una persona piuttosto riservata che non ama particolarmente esporsi sotto i riflettori, specie per quanto riguarda la sua vita privata. Con Gassman è sposata dal ’98 e, insieme a lui, ha avuto la gioia di diventare mamma di Leo, ora un cantautore emergente (e vincitore al Festival di Sanremo 2020 la sezione nuove proposte).

A distanza di tanti anni, sembrano essere davvero uniti, legati dalle passioni in comune e da un amore diventato sempre più grande nel corso del tempo.