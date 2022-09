Harry e Meghan furiosi con re Carlo, lo ha fatto veramente? Ecco i nuovi rumors sulla Royal Family dopo la morte della regina.

La morte della regina Elisabetta è stata pianta in tutto il mondo, considerata l’importanza storica della monarca più longeva del Regno Unito; da quel momento, la Royal Family è finita di nuovo sotto i riflettori, specie il nuovo re Carlo.

A quanto pare infatti, stando ai tabloid inglesi, il re avrebbe già agito facendo qualcosa che riguarda il suo secondogenito, Harry, e la moglie Meghan; ecco i nuovi rumors.

Stando a quanto riportano i tabloid inglesi, subito dopo il corteo per accompagnare il feretro della regina Carlo avrebbe deciso di cenare esclusivamente col suo primogenito, William, isolandosi dagli altri membri della casa reale.

Inoltre, come riporta il Sun (con la notizia ripresa anche dal sito Gossip e TV) il nuovo re avrebbe deciso di togliere il titolo di Altezza Reale alla coppia e ai figli; in pratica, sebbene Archie e Lilibet siano diventati principe e principessa, non godranno di alcuni diritti che spetterebbero ai membri della famiglia reale.

In pratica, questa esclusione priverebbe i due bambini della scorta garantita alle Altezze Reali dei Windsor; chi gode del titolo può inoltre usufruire di fondi pubblici e godere della protezione della polizia.

Per difendersi, sempre secondo quanto riporta Gossip e TV, Harry e Meghan avrebbero evidenziato come invece le figlie del principe Andrea godano dello status, nonostante gli scandali che hanno coinvolto il padre e lo hanno allontanato da un ruolo attivo all’interno della Royal Family.

La decisione del re però non sarebbe stata presa per fare un dispetto al figlio e alla sua famiglia, quanto per “snellire” la corte e cercare di non pesare troppo sulle tasche dei cittadini, che di recente tra l’altro (in Galles) lo hanno già contestato. Sarà davvero questa la situazione nella Royal Family?