Amici 22, tutte le anticipazioni: allievi e ospiti bomba per un esordio davvero col botto da parte del talent show di Maria De Filippi.

L’attesa è ormai finita: la nuova edizione di Amici sta per prendere il via e i fan non stanno più nella pelle. Il talent show è pronto a tornare in onda, intrattenendo il pubblico da qui fino a maggio con tantissimi nuovi talenti.

Sale inevitabilmente l’attesa per la prima puntata, che come al solito presenterà al pubblico gli allievi, con tanto di ospiti bomba; ecco le anticipazioni per il primo appuntamento col talent show di Maria De Filippi.

Amici 22, tutte le anticipazioni: allievi e ospiti bomba previsti per la prima puntata

La prima puntata di Amici andrà in onda domenica 18 settembre a partire dalle 14:00, ma la registrazione si è già svolta lo scorso mercoledì; stando a quanto trapelato dai social network (e riportato dal sito Gossip e TV) già ci saranno tantissimi nomi importanti.

Sin da subito il pubblico accoglierà in studio l’amatissimo attore turco Can Yaman, presente per promuovere la nuova fiction Viola come il mare (dove recita insieme a Francesca Chillemi).

Grande ritorno in Mediaset poi per Alessia Marcuzzi, mentre tra gli altri ospiti troviamo Pio e Amedeo, Salvatore Esposito, Leonardo Pieraccioni, Beppe Vessicchio, Roberto Saviano e Christian De Sica.

A quanto pare, Yaman avrebbe consegnato ben quattro maglie agli allievi, mentre la Marcuzzi tre e un giornalista presente una; stando a quanto trapelato, al momento fanno parte del talent show tredici ragazzi e sei ragazze.

Quanto ai nomi, pare che i nuovi talenti della scuola siano Samu, Wax, Cricca, Andrea, Aron, Maddy, Tommy Dali, Asia, Federica; e poi ancora Gianmarco, Ramon, Rita, Ludovica, Megan, Maddalena, Samuel, piccolo G e Ngd, rapper già conosciuto per la canzone Panamera.

Il pubblico accoglierà annche una vecchia conoscenza, il ballerino Mattia Zenzola, costretto l’anno scorso a interrompere il suo percorso verso il Serale a causa di un infortunio; a quanto pare, avrà di nuovo una possibilità di mettersi in mostra.