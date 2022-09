Una Vita anticipazioni: David fallisce miseramente

Una Vita anticipazioni 16 settembre, David fallisce miseramente: le cose non vanno bene per l’Exposito, ecco cosa succede.

Anche oggi, venerdì 16 settembre, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, l’ultima prima che inizi il week end; Genoveva pare intenzionata ad aiutare Valeria a trovare David, mentre Aurelio continua a pressare il chimico.

La pianista è molto preoccupata per il marito e spera nel sostegno della Salmeron; anche David si sta mobilitando contro Aurelio come portavoce del quartiere, ma le cose non vanno come previste. Cosa succede oggi?

David si è mosso per rappresentare i commercianti del quartiere, ed ha subito contattato un giornalista affinché denunci pubblicamente le intenzioni di Aurelio, che oltre a voler aprire un laboratorio in città ha anche rapito un chimico.

Le cose però non sembrano andare come previsto; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, David racconta a Valeria di avere parlato alla stampa del rapimento di Rodrigo, ma Aurelio si già mosso per contrastare il suo vecchio sottoposto.

A quanto pare infatti, il Quesada corrompe il giornalista Gaztelu, chiedendogli di tacere sulla faccenda e, anzi, parlare bene della sua iniziativa spiegando l’utilità dei laboratori Quesada. Aurelio, grazie al suo denaro e al suo potere, riuscirà ancora una volta a farla franca?

Chi pare essere vicinissimo a farla franca è Fausto; il mandante dell’attentato anarchico ad Antonito pare sia destinato a tornare presto in libertà, come Fidel sta già ipotizzando da tempo.

Leggendo il giornale, Ramon apprende la notizia dell’imminente scarcerazione di Fausto e ha una crisi di nervi davanti a Lolita, sempre più preoccupata per il suocero e per i suoi misteriosi movimenti.

La bottegaia, intanto, è ancora arrabbiata con Dori per la relazione con Felipe; si sente tradita dall’infermiera e crede debba rispettare il suo ruolo. Cercando il suo perdono, Dori le parla chiedendole scusa per averle nascosto la sua relazione con Felipe