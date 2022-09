Scopriamo l’ultimo appuntamento per quanto riguarda quest’anno della nostra amatissima soap opera che arriva dalla Turchia.

Oggi, 16 settembre, è il giorno che ci attende con l’ultimo appuntamento di Terra Amara, ovvero la soap opera che abbiamo visto tutta l’estate e che ci ha fatto innamorare con le sue vicissitudini.

Capiamo insieme, quindi, che cosa vedremo oggi e come finirà questa prima serie del nostro amato programma, che attenderemo con ansia quando andrà nuovamente in tv tra qualche mese.

Terra Amara anticipazioni: Yilmaz e la triste giornata

Iniziamo dicendo che Zuleyha e Sermin sono in macchina insieme e si stanno godendo un giro in totale relax, quando però la loro macchina si ferma improvvisamente, in quel momento passa proprio Yilmaz e quando nota che la sua ex fidanzata ha un problema, ovviamente si ferma per darle una mano.

Essendo poi lui un ex meccanico, risolve il problema velocemente, ecco quindi che l’Altun e Sermin riprendono il loro tragitto verso la tenuta, ma la moglie di Sabahattin non vede l’ora di dire tutto alla zia.

Mette quindi la pulce nell’orecchio dicendo appunto chi le ha dato una mano a lei e alla bella Zuleyha, ma non dice tutto quello che è successo veramente, aggiunge particolari che fanno arrabbiare tutti.

La donna, infatti, non si è mai fidata della Altun e adesso non migliora di certo la situazione, Zuleyha è arrabbiato con il marito e con Gulten, lui la tratta solamente come qualcosa da mostrare, mentre la sua domestica l’ha tradita.

La giovane, scopre infatti che Gulten non ha recapitato la lettera a Yilmaz quando era in carcere e in un momento di rabbia non vuole più avere la domestica come sua amica, è tutto finito.

Per quanto riguarda Gaffur è stato licenziato dal suo capo ed insieme a lui anche Saniye, Demir, infatti non poteva lasciare impunito il tentativo di uccidere l’Akkaya, come abbiamo visto in un primo momento si stavano godendo la libertà ma poi sono stati derubati e sono senza soldi e lavoro.

La donna ha quindi minacciato il marito, deve trovare il modo per farli riassumete tutti e due, Gaffur è riuscito ad ottenere il suo obiettivo, anche se ha ricattato Hunkar, e tutto è stato fatto all’insaputa di Yaman.