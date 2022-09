Elisabetta Gregoraci: il top esplode, wow!

Elisabetta Gregoraci, il top esplode per un effetto davvero wow: la conduttrice mostra ancora il suo corpo da urlo.

Elisabetta Gregoraci è stata tra le protagoniste dell’estate e, per chiudere in bellezza, ha deciso di tornare nella sua Calabria; la conduttrice è pronta a rimettersi in gioco sul piccolo schermo, sfoggiando quel fascino che sta incantando sui social.

Nel nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la Gregoraci si è infatti mostrata con un top che sembra davvero prontissimo ad esplodere; eccola, davvero una meraviglia.

Elisabetta Gregoraci, il top sembra davvero esplodere: bellezza da lasciare senza fiato

Concluse le vacanze, la Gregoraci non ha di certo perso il gusto di viaggiare, specie se l’occasione la riporta nella sua terra, la Calabria; come vediamo da un recente post sul suo profilo Instagram infatti, la conduttrice è tornata a casa per posare come modella per un servizio fotografico.

Le bellezze della regione del Sud Italia sembrano enfatizzare ancora di più quella della conduttrice, che già nelle scorse settimane ha dato prova di una sensualità oltre ogni limite; dopo le foto di Venezia, continua infatti ad incantare i suoi follower.

Come vediamo nel post infatti, Elisabetta si è scattata un selfie direttamente sul luogo del servizio fotografico, sfoggiando un meraviglioso top nero che sembra davvero sul punto di esplodere; strettissimo, mette in risalto il suo florido décollété.

“Lunghe ore di sogno con panorami meravigliosi e scenari incantati per un progetto a cui, più di altri, sono particolarmente legata .. questa è la mia Calabria, casa mia . Casa è quel posto che i nostri piedi possono lasciare, ma non i nostri cuori!!“ ha scritto lei nella didascalia, ringraziando tutto lo staff del set.

Il post è stato subito riempito di like, coi fan che non si sono risparmiati nemmeno coi commenti; “La Calabria meravigliosa ma vista con tuoi occhi è un incanto….. tu ci fai innamorare” scrive una fan page, mentre un altro aggiunge che il posto è magico, ma è “frequentato da una dea”.