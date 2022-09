Cancro: una bottiglia di vino è peggio delle sigarette, lo studio

Un recente studio ha scoperto, che bere una bottiglia di vino a settimana ha le stesse probabilità di sviluppare il cancro da sigarette. Ecco le parole degli esperti.

Recentemente è stata pubblicata una ricerca molto interessante sulla sulla rivista BMC Public Health. Proprio qui, alcuni esperti hanno confermato che bere una bottiglia di vino alla settimana equivale a fumare cinque a dieci sigarette. Questo vuol dire, che nel tempo c’è il rischio di ammalarsi di cancro. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Sappiamo tutti quanto faccia male fumare, purtroppo però l’Italia è uno dei paesi con il maggior numero di fumatori. Ora, un recente studio ha confermato che bere una bottiglia di vino alla settimana equivale a fumare dieci sigarette. In questo modo, il rischio di cancro è lo stesso, se non maggiore.

La ricerca, è stata pubblicata sulla rivista BMC Public Health con lo scopo di far arrivare alla popolazione un messaggio ben preciso: bevete con moderazione.

L’autrice della ricerca è la dottoressa Theresa Hydes, la quale ha dichiarato “Ci auguriamo che, utilizzando le sigarette come comparatore, possiamo comunicare questo messaggio in modo più efficace per aiutare le persone a fare scelte di vita più informate.”

Ma andiamo a scoprire ulteriori dettagli sullo studio.

Cancro: una bottiglia di vino rischiosa come 10 sigarette, ecco lo studio

Inizialmente i ricercatori hanno cercato di rispondere ad una domanda ben precisa: quante sigarette ci sono in una bottiglia di vino? Ovviamente, si parla in termini di rischio di cancro.

Nel dettaglio, all’interno di una bottiglia di vino ci circa circa 80 grammi di alcol puro. Gli esperti hanno stimato, che bevendo una una bottiglia di vino a settimana c’è un rischio del del 1,0% di contrarre il cancro per gli uomini e del 1,4% per le donne.

In sostanza, se su 1.000 uomini e su 1.000 donne ciascuno bevesse una bottiglia di vino alla settimana, circa 10 uomini e 14 donne svilupperebbero il cancro. Nelle donne, il rischio è più elevato per il cancro al seno.

Ma attenzione, ricordiamo che bere alcolici non vuol dire sviluppare sicuramente un cancro. Il rischio, ovviamente dipende da vari fattori e sopratutto dal consumo giornaliero che ne si fa.