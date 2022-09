Barbara D’Urso finalmente confessa tutto

La conduttrice, volto simbolo di Mediaset, ha deciso di rivelare i suoi più intimi segreti: ecco la confessione di Barbara D’Urso.

Tra le aspiranti regine di Mediaset, dietro l’indiscussa e inimitabile Maria De Filippi, c’è sicuramente lei: Barbara D’Urso. Benché nel corso degli anni le sue apparizioni in tv siano state progressivamente limitate, ancora oggi la conduttrice registra record di ascolti ed un ottima percentuali di telespettatori, di puntata in puntata. Le interviste trash e la sua vena drammatica hanno trasformato Pomeriggio 5 in una vera trasmissione sempreverde di intrattenimento.

Per quanto il suo operato possa talvolta essere criticato, esiste un aspetto di Barbara D’Urso decisamente inattaccabile: la bellezza e la forma fisica perfetta. Parliamo infatti di una donna che ha 65 anni, eppure vanta un fisico che genera invidia a moltissime ventenni e trentenni. Contrariamente alle sue colleghe però, la conduttrice non illude il pubblico sostenendo che sia solo una questione di costituzione: Barbara D’Urso ha ammesso di riservare molta attenzione allo sport e alla sua alimentazione. Vediamo insieme le dichiarazioni del dietologo Nicola Sorrentino.

Barbara D’Urso, i segreti di bellezza della conduttrice

Nicola Sorrentino, dottore e dietologo spesso ospite proprio da Barbara D’Urso, ha deciso di ospitare la conduttrice allo IULM, in modo che possa condividere con gli studenti i suoi segreti di bellezza. In particolare, l’iconica 65enne parlerà proprio di sport ed alimentazione – facendo particolare riferimento alla dieta che segue ormai da diversi anni.

Sorrentino ha sottolineato: “Di mattina parte con una colazione molto sana, accompagnata da moltissima acqua; non si concede a dolci o cibi ‘pasticciati’, di solito fiocchi d’avena, a pranzo verdura, ma soprattutto pesce” – ha inoltre raccontato di aver parlato con Barbara D’Urso, la quale ha ammesso di mangiare davvero poca carne, pochissimi latticini e di essere fissata con le quantità.

Insomma, finalmente un po’ di sincerità. Il fisico statuario di Barbara D’Urso è frutto di forza di volontà, attenzione, resilienza e tanto tanto sport. Un volto del mondo dello spettacolo che non butta giù gli animi dei propri followers affermando di non avere alcun segreto di bellezza. Regime alimentare sano, tanta acqua e altrettanta spensieratezza – questi fattori rendono Barbara D’Urso un vero fiore.