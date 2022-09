Una Vita anticipazioni: Hortensia e la geniale idea

Una Vita anticipazioni 15 settembre, Hortensia e la geniale idea: la sorella di Rosina lo ha scoperto, ecco cosa succede nella nuova puntata.

Anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda al consueto orario su Canale 5; Genoveva prova a chieder aiuto a Valeria, rivelandole come Aurelio abbia preso in custodia Rodrigo.

Intanto, Ramon è ancora sconvolto dalla possibilità che Fausto possa essere rilasciato, mentre Hortensia a sorpresa e per caso ha una geniale idea; ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Una Vita anticipazioni 15 settembre, Hortensia e la geniale idea: ecco cosa succede

Hortensia si sta da tempo dedicando al progetto di coltivare viti nella tenuta di Burgos, così da poter trovare i soldi da poter restituire a Pascual, suo odiato vicino ma che, sotto sotto, pare interessarle.

Per caso, in casa con Rosiana e Liberto, Hortensia lega un fazzoletto ad un ombrello per asciugare il pavimento; la geniale idea della donna, semplice quanto efficace, sorprende tutti quanti.

Liberto parla dell’ invenzione di Hortensia ai vicini, che potrebbe essere molto utile alle domestiche; gli altri signori, specie Pascual, gli consigliano subito di andare a brevettare l’idea. Sarà questa la svolta per Hortensia? Di certo, qualcuno lo spazzolone per pulire i pavimenti lo ha inventato…

Intanto, la Rubio mette in punizione Azucena, che orma ha capito dei suoi sentimenti per Guillermo e non ha più nessuna intenzione di frequentare Angel; Hortensia però non è d’accordo e le ordina di rimanere in camera sua fino a che non avrà cambiato idea.

Quanto agli altri personaggi, Felipe e Dori sono stati visti baciarsi da Lolita, che pare essersi molto arrabbiata con l’infermiera; dispiaciuta per l’accaduto, Dori prova ad andare a chiare la situazione con Lolita, che le è sempre stata vicina.

La donna tra l’altro ha un problema più grosso: Ramon. Pensando alla possibile scarcerazione di Fausto, Ramon ha una crisi di nervi davanti a lei, facendola davvero preoccupare.