Scopriamo insieme che cosa succederà in questi ultimi appuntamenti della nostra amata soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 15 settembre abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero il programma che ci ha fatto compagnia per tutta l’estate e che nella giornata di venerdì si prenderà una pausa.

Vediamo quindi cosa possiamo vedere in questi attesissimi ultimi episodi dove sembra che Sermin deve avere a che fare con una brutta notizia che lo ha colpito di prima persona, non ci perdiamo in troppe parole.

Terra Amara anticipazioni: Sermin e la brutta notizia

Iniziamo dicendo che Demir ha vinto nuovamente contro lo Yilmaz, perchè gli ha portato via il suo amore ma non solo, gli ha portato via anche la posizione del Presidente della Camera dell’Industria.

Lo Yaman è stato elettro proprio grazie ad un solo voto di differenza con l’ex meccanico che ancora fatica moltissimo ad accettare la sconfitta perchè pensa ci sia qualcosa di losco dietro, ma non ha alcun tipo di scelta.

Hunkar, nel mentre ha una sconvolgente notizia da dare alla nuora, ovvero Veli è morto, la Altun resta senza parole per la scomparsa del fratellastro, anche se è una persona che le ha causato solamente problemi nella vita.

Ma non è la sola a soffrire, Sermin è letteralmente devastata dalla perdita prematura di Veli, la donna ha confessato infatti di essersi innamorata di lui e che questa notizia la lascia senza parole.

Anche se lui non ha mai ricambiato i suoi sentimenti e l’ha utilizzata solamente per i suoi interessi, truffandola anche, ma questo non cambia il sentimento che prova la donna nel giovane scomparso.

Gaffur, intanto è stato licenziato e con lui anche Saniye, Demir, infatti non ha lasciato impunito il tentativo di uccidere l’Akkaya, inizialmente la moglie ed il marito si stanno godendo questa libertà come un periodo di ferie.

Ma qualcosa rovina la loro quiete, una persona cattiva li ha derubati e quindi sono senza lavoro e completamente senza soldi, Saniye quindi cerca di convincere il marito a fare qualcosa, arrivando anche a ricattare Hunkar per obbligarla a tornare nella tenuta.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate, in onda in questo caso fino a venerdì alle 16.30.