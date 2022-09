Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento con la nostra soap opera tanto amata della Rai.

Anche oggi, 15 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata con il Paradiso delle Signore che in tutto il periodo estivo ci è assolutamente mancata ma adesso possiamo recuperare.

Cerchiamo quindi di capire che cosa abbiamo modo di vedere e quali cattiverie metterà in atto la nostra cara contessa Adelaide, quindi non perdiamo tempo e scopriamo subito quello che ci attende.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide la sbatte fuori

Iniziamo dicendo che Gemma è tornata finalmente a Milano ed Ezio, che era stato avvisato da Roberto, ha deciso immediatamente di portarla a casa per poterle concedere una seconda possibilità.

Ma Veronica non sarà assolutamente felice di questo e si arrabbia con il compagno dichiarando senza problemi che avrebbe preferito che sua figlia rimanesse per altro tempo in convento.

Ezio, però vuole che a casa regni la serenità e non un clima particolare, anche perchè Stefania si sta per fidanzare e Gloria è serena, per quale motivo ci dovrebbe essere rancore?

Stefania e Marco stanno terminando i preparativi per il fidanzamento ufficiale, ma la bella ragazza ha ancora un desiderio in particolare, ovvero vorrebbe che la madre le stesse vicino in questo giorno particolare.

Marco è fiducioso ed ha chiesto alla zia di occuparsi di tutto e chiedere al direttore del carcere un permesso per la Moreau, io giovane, infatti è convinto che Adelaide riuscirà in questa richiesta, ma non sa se vuole aiutarla veramente oppure no.

Adelaide vuole assolutamente vendicarsi e tutti quelli che le hanno fatto un torto dovranno pagare, iniziando da Flora e riuscirà nel suo intento, almeno per quanto riguarda il noto magazzino di moda.

Ecco che con grande felicità annuncia a tutti che ha licenziato la Ravasi e che è in cerca di una nuova stilista, nel mentre arriva a Milano Irene, ovvero la figlia di Anna che viene accolta al magazzino con grande entusiasmo da tutti.

Ma resterà sempre questo clima? Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.