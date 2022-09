Fedez: sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Cifra folle

È certamente uno degli artisti italiani che guadagna di più. Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Fedez. Una cifra folle

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez è uno degli artisti maggiormente conosciuti in Italia. Il Rapper è riuscito a conquistare la fama fin da subito grazie alle sue canzoni e al successo che ha raccolto con i suoi album. Negli ultimi anni è diventato un ver e proprio divo anche grazie alla sua relazione con Chiara Ferragni e al seguito che ha ottenuto la loro storia.

Dunque, Fedez è annoverato come una incredibile pop star del panorama italiano e il suo lavoro comprende, oltre ovviamente alla creazione di canzoni e album, anche collaborazioni in programmi televisivi e con famosi brand. Ma sono in molti a chiedersi quanto guadagna Fedez. Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Fedez. Una cifra folle.

Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Fedez

Fedez è un cantante e rapper italiano, oltre ad essere un imprenditore molto famoso al grande pubblico. Negli ultimi anni ha conquistato grande popolarità dopo il suo matrimonio con Chiara Ferragni, influencer ed imprenditrice digitale. Negli anni Fedez è diventato uno dei rapper più seguiti in assoluto, grazie ai suoi brani inizialmente autoprodotti e condivisi su YouTube.

Dopo il successo musicale e privato (grazie al felice matrimonio con Chiara Ferragni), Fedez ha iniziato anche alcune collaborazioni televisive. Tra queste quella di maggior successo è certamente la sua partecipazione come giudice nel programma “X Factor”.

In molti, quindi, si sono chiesti quanto guadagni la pop star e a quanto ammonta il patrimonio di Fedez. Le sue attività da cantante, imprenditoriali e televisive, infatti, gli hanno garantito di certo enormi guadagni non indifferenti. Tuttavia, è molto difficile stimare con precisione il patrimonio del rapper.

Due anni fa, il cantante e imprenditore ha iniziato alcuni affari con il gruppo Be, società di consulenza per assicurazioni e banche. Inoltre, Fedez è a capo di una società “spin-off” di Zdf, la Doom. Grazie a queste operazioni, secondo le indiscrezioni Fedez avrebbe ricevuto circa 8 milioni di euro nel 2020.

Non è da dimenticare nemmeno la collaborazione del rapper con Amazon Prime Video, che lo ha inserito tra i protagonisti di Celebrity Hunted Italia. Queste collaborazioni avrebbero visto un introito nelle sue casse di circa 800mila euro; inoltre, guadagnerebbe grazie ai social circa 31.200 dollari (dati forniti da Hopper HQ).