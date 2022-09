Elodie: dalla camicia il dettaglio si nota, eccome!

Elodie, dalla camicia della cantante il dettaglio si nota in maniera piuttosto evidente: quanta bellezza e sensualità per lei!

Elodie è sicuramente una delle cantanti italiani al momento più amate e apprezzate; per la sua musica, come per la sua bellezza e il suo corpo scolpito, la cantante romana è costantemente sotto ai riflettori, ed è tra l’altro capace di lasciare ogni volta tutti senza parole.

Attivissima sui social come tante altre colleghe, Elodie continua a posare anche come testimonial di vari brand e marchi; nel nuovo scatto indossa una camicetta che lascia intravedere in maniera evidente il dettaglio da sogno, la sua bellezza e sensualità sono davvero dirompenti.

Elodie, dalla camicia il dettaglio è davvero evidente: ecco il nuovo scatto pubblicato su Instagram

Oltre ad essersi ormai sviluppata come artista completa, sulla scia di popstar internazionali come Jennifer Lopez e Beyoncé, Elodie è molto richiesta anche come modella e testimonial; la sua bellezza, il suo corpo scolpito e la sua popolarità la rendono il soggetto perfetto per molte aziende.

Come vediamo dal nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, questa volta Elodie ha collaborato col noto brand di hair caring Wella professional, i cui prodotti sono conosciutissimi e usati da importanti hair stylist; nella nuova foto infatti, posa da modella mettendo in mostra la sua acconciatura perfetta.

Coi capelli scuri raccolti all’indietro, Elodie sfoggia una lunga gonna marrone di pelle e una camicia celeste, che pare però non riuscirsi perfettamente a chiudersi all’altezza del petto; alcuni bottoni sono infatti sbottonati e lasciano intravedere il reggiseno nero indossato dalla cantante, che mette ancor più in evidenza il suo florido décollété.

Bellezza, eleganza e sensualità per la cantante, che non finisce mai di lasciare senza parole i suoi fan; non si contano i like (al momento quasi 130mila), così come migliaia sono i commenti.

“Non so se sono più emozionato per il 30 all’esame o per il tuo post✨✨✨” scrive uno studente, complimentandosi in maniera sicuramente originale con Elodie, mentre un altro è più esplicito e afferma: “Mi fai impazzire Elodie! ❤️🔥”. In questi ultimi tempi, di fan, Elodie ne ha fatti impazzire davvero molti.