Una Vita anticipazioni: Aurelio lo corrompe

Una Vita anticipazioni 14 settembre, Aurelio lo corrompe: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela in onda oggi.

Come ogni giorno, anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita; in questo mercoledì 14 settembre non mancheranno di certo le novità nella telenovela.

Aurelio ha convito Genoveva, minacciandola, a portare avanti la gravidanza, ma la Salmeron sta studiando le contromosse; cosa succederà nella puntata di oggi? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni 14 settembre, Aurelio lo corrompe: ecco cosa succede

Aurelio, dopo gli ultimi avvenimenti, è sempre più vicino ad avere un erede, anche se Genoveva è un osso duro e non molla; per salvaguardare la gravidanza della moglie il Quesada minaccia Ignacio dicendogli che, se continuerà ad aiutarla per abortire, lo denuncerà alle autorità.

Intanto, Aurelio deve fronteggiare anche David, che ha deciso di chiamare un giornalista per raccontare pubblicamente i suoi loschi piani; il Quesada però pare essere pronto anche a corrompere la stampa e non si preoccupa più di tanto.

Stando alle anticipazioni, la Salmeron agirà direttamente contro il marito, che al momento tiene Rodrigo sotto custodia dopo aver ucciso Cuevas; la donna manda infatti un messaggio a Valeria e la informa della condizione del marito, che nonostante sia prigioniero continua a tenere duro e a non parlare.

Valeria troverà il modo di salvare Rodrigo e vivere così la sua relazione con David? Marcelo, su ordine di Aurelio, cerca di convincere il professore a rivelare la formula, ma il chimico resiste.

Felipe e Dori continuano a vivere la loro storia d’amore, anche se cominciano già a destare dei sospetti nei vicini; sarà Lolita a vedere i due baciarsi e, a sorpresa, rimarrà molto infastidita dell’accaduto. Come proseguirà la relazione fra l’avvocato e la sua infermiera?

Problemi di coppia invece per Ignacio e Alodia, che continuano a discutere; questa volta però il dottore accusa la moglie di essere all’antica e le cose sembrano non destinate a mettersi bene. Il colpo di scena arriverà anche per loro?