Riesci a vedere la forma diversa? Impossibile stai sbagliano!

Test visivo: riuscite ad individuare la fetta di anguria diversa tra tutte le altre? Non tutti ci riescono. Mettetevi alla prova!

Il web è pieno di test, che siano grammaticali, matematici, logici, oppure come quello che vi proponiamo noi, visivi.

Il segreto per riuscire a rispondere al meglio e in modo veloce ad ogni domanda posta è quello di farne molti. In questo modo, riuscirete a capire meglio la logica che c’è dietro ad ogni domanda.

Come in ogni test, vi ricordiamo che nessuno di quelli posti ha valenza scientifica. Allora cosa state aspettando? Leggiamo insieme cosa vi chiede il test di oggi.

Il noto vignettista The Dudolf ha creato un nuovo test visivo: riuscite a vedere le fette di anguria diverse da tutte le altre?

Test Visivo: riuscite a trovare le fette di anguria diverse?

È uno dei test, forse, più difficili che esistono, in quanto oltre ad avere solo 10 secondi di tempo per risolverlo, ci sono molti elementi di distrazione all’interno.

Infatti, anche se non c’entrano con l’immagine, al suo interno, ci sono anche diversi coniglietti, che portano a coloro che provano a risolverlo a guardarli.

Quindi, dopo aver dato alcuni consigli, cercate di risolvere il quiz di oggi, in 10 secondi. Siete pronti? Se ci siete riusciti, non possiamo fare altro che complimentarci con voi.

In caso contrario, non vi preoccupate: non siete i soli. Prima di darvi la soluzione, però, cercate di risolverlo ancora una volta da soli, con l’aiuto di due preziosi aiuti: il primo è che non avete nessuna limitazione di tempo, il secondo è che le fette di anguria sono prive dei semi.

Dovrete cercare all’interno dell’immagine quindi le uniche fette senza i semi. Allora ce l’avete fatta ad individuare quante sono e soprattutto dove sono tutte?

Se non ci siete riusciti, non vi preoccupate, ecco a voi la soluzione:

Risolvere questi quiz non è sempre semplice, ma se avete modo e tempo per farli tutti i giorni, allora vedrete che trovare la soluzione sarà come bere un bicchiere di acqua.

Se volete potete anche sfidare i vostri amici o i vostri parenti: potrete dividervi in squadre e cercare di risolvere questo test.

Allora cosa ne pensate?