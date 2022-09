Regina Elisabetta: che fine faranno i suoi cani? Da non credere

Dopo la sua dipartita, molti chiedono dei suoi adorati animali. Ecco che fine faranno i cani della Regina Elisabetta II

La dipartita della Regina Elisabetta II ha lasciato il mondo sotto shock. La longeva reggente della Gran Bretagna ha infatti governato per moltissimi anni, entrando di diritto nella storia del Regno. La notizia della sua scomparsa, infatti, ha praticamente concluso un’era che durava dall’inizio del suo regno.

In molti, durante questi anni, si sono concentrati su quella che è stata la vita di Elisabetta, spesso al di fuori dai suoi ruoli di regina. L’attenzione è stata spesso focalizzata su quelle che furono le sue passioni. Tra queste vi erano certamente quella per gli animali. In molti, infatti, chiedono cosa ne sarà di loro. Ecco che fine faranno i cani della Regina.

Ecco che fine faranno i cani della Regina Elisabetta II

La passione per gli animali da parte della Regina è molto nota. La reggente della Gran Bretagna ha infatti posseduto più di trenta cani, i quali sono stati suoi compagni di viaggio per tutta la sua vita. A seguito della sua dipartita, in molti si sono chiesti che fine faranno i cani della Regina.

Elisabetta ha coltivato da sempre la sua passione per gli animali, probabilmente trasmessa da suo padre re Giorgio VI. Il suo primo amico a quattro zampe è stato Dookie, un piccolo dorgi che le è stato regalato all’età di 7 anni. 11 anni dopo, poi, arrivò Susan, un altro cane di razza corgi caratterizzato da un caratterino tutt’altro che tranquillo.

Dopo aver fatto compagnia per 15 anni alla sua padrona, Susan si spense e venne sepolta in un cimitero per animali domestici, nei pressi di Sandringham. Ma i cani a seguito della regina sono stati più di trenta. Tra questi vi sono stati splendidi cocker Spaniel, corgi e Labrador che hanno allietato le giornate della reggente.

Dopo la sua scomparsa la regina ha lasciato quattro fedeli amici a quattro zampe. Muick, Candi, un dorgi di 13 anni, Lizzie, una bellissima cocker spaniel e un altro corgie, regalato da Eugenie e Beatrice, nipoti della regina, di cui non si conosce il nome. Secondo le informazioni, due dei quattro cani verranno presi dal Principe William e da Kate Middleton, mentre i restanti animali saranno accolti dalla famiglia di Andrea.