Una Vita anticipazioni, Aurelio si scaglia contro di lui: un nuovo nemico per il Quesada, ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per l’appuntamento consueto con Una Vita, che andrà in onda oggi con la seconda puntata della settimana; nonostante il tentativo di furto, il ballo alla pensione è stato un successo e pare aver avvicinato in maniera definitiva Guillermo e Azucena.

Intanto, Ramon viene a sapere della possibilità che Fausto venga scarcerato, venendo dilaniato dal dolore; Aurelio Quesada invece continua a vedersela con le sue questioni personali e ora si scaglia contro di lui. Cosa succede? Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, martedì 13 settembre.

Una Vita anticipazioni 13 settembre, Aurelio si scaglia contro di lui: la furia del Quesada

Aurelio sembra tenere di nuovo Genoveva sotto scacco, pronto a risponderle mossa su mossa; per questo, ora che tiene anche in custodia Rodrigo, ha convinto (e obbligato) Genoveva a portare avanti la gravidanza, nonostante la Salmeron sia contrariata.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, il Quesada sfogherà la sua rabbia anche su un altro personaggio, Ignacio Quiroga. Il dottore, minacciato da Genoveva, ha fornito alla donna il contatto di una levatrice, un’azione che pare che al Quesada non sia andata per niente giù; lui stesso minaccia Ignacio affinché non commetta più un errore simile.

Aurelio, oltre alla questione Genoveva, ha comunque altri problemi; i commercianti sono tutti uniti contro di lui e David, dopo essere stato minacciato pubblicamente dal Quesada, passa alle prime mosse come rappresentante dei vicini.

Stando alle anticipazioni, l’Exposito chiederà aiuto a Jorge Gaztelu, un noto giornalista, affinché denunci i soprusi di Aurelio e sveli pubblicamente i suoi piani; il Quesada verrà colpito questa volta, o la passerà liscia?

Azucena invece dopo il ballo ha accettato finalmente di provare interesse per Guillermo e lo confessa a Valeria, sua insegnante di pianoforte; la coppia potrebbe finalmente avvicinarsi in maniera definitiva.