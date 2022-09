Scopriamo insieme che cosa accade nella seconda puntata della nostra amatissima soap opera della Rai che tutti noi aspettavamo da tempo.

Oggi, 13 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore con la settimana stagione che è iniziata da pochissimo, ecco quindi cosa sta accadendo nel mondo del grande magazzino di moda.

La storia diventa sempre più complicata e difficile dove ogni minimo dettaglio è importante, scopriamo quindi in anteprima cosa possiamo vedere e siamo certi che rimarrete incollati al piccolo schermo.

Paradiso delle signore anticipazioni: Contessa cosa succede?

Come sappiamo il nuovo orario della messa in onda è alle 16.05 per via di alcuni cambiamenti che ci sono stati sul palinsesto della Rai e che possiamo anche vedere on demand su RaiPlay.

Iniziamo dicendo che Agnese Amato è sempre stata una grande lavoratrice che non si è mai tirata indietro a nessuna richiesta che le è stata fatta, fa varie cose, dalla casa, ai figli, la sarta si divide tra mille impegni.

Ecco perchè le dimissioni della Zia di Rocco non sono assolutamente passare inosservate, al Paradiso tutti parlano solamente di questo, cosa ci sarà dietro a questa decisione incredibile?

Per quanto riguarda la Contessa, al momento ci sono due persone che hanno una grande presa su di lei, ovvero Marco e Umberto, che sono scesi in campo per cercare di far ragionare la donna.

Sia la giornalista che il Commendatore hanno a grande cuore il magazzino e vogliono che al suo interno si respiri una buona aria, ma sembra tutto inutile, alla contessa Adelaide non interessa nulla.

Anche tra Clara e Irene non fila niente liscio, la Boscolo non è assolutamente tra le preferite come capocommesse nel grande magazzino di moda Milanese, nel mentre, Anna, Roberto e Flora cercando di fare mente locale e cercare di capire come muoversi.

Vittorio, nel mentre, bussa a casa Amato, facendo riaccendere le sue speranze, continuano i preparativi per celebrare la festa di fidanzamento tra la giovane Colombo ed il Sant’Erasmo.

Stefania ha infatti accettato la proposta di fidanzamento e Marco sta cercando il modo per far ottenere a Gloria il permesso per partecipare al grande evento che si terrà a breve, non ci resta che attendere le prossime puntate in onda su Rai1 per scoprire cos’altro ci attende.