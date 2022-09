Vite al limite: ricordate Milla? Foto shock!

Vite al limite, vi ricordate di Milla come paziente del programma? La foto shock che mostra come è oggi, davvero incredibile.

Conosciuto e molto seguito dal pubblico, Vite al limite viene trasmesso nel nostro paese su Real Time ormai da diverso tempo, colpendo il pubblico con le storie e i percorsi medici dei protagonisti.

Nel docu-reality, persone patologicamente obese iniziano un percorso di cure lungo tutto un anno con il chirurgo Younan Nowzaradan, per cercare di dimagrire e risolvere i loro problemi di salute, ritornando ad una vita normale. Tra i protagonisti, vi ricordate di Milla? Ecco la foto shock che la mostra oggi, davvero incredibile.

Milla Clark ha iniziato le cujre presso la clinica di Houston del Dott. Nowzaradan nel 2013, come molti spettatori ricorderanno; al momento della visita, pesava circa 340 kg.

Le sue condizioni di salute, come ricorda anche il sito citypescara.com, erano davvero a rischio e l’obesità molto evidente; Milla ha comunque mostrato molta tenacia e alla fine, con tanti sforzi e l’aiuto dello staff della clinica, è riuscita ad ottenere alla fine del percorso un risultato davvero sorprendente.

In primis, è riuscita a raggiungere il peso per effettuare l’intervento di bypass gastrico, per poi continuare il suo percorso col Dott. Nowzaradan e riuscire a perdere addirittura un totale di 270 kg, un risultato veramente incredibile considerato anche il peso di partenza.

La sua è stata davvero una grandissima vittoria, a dimostrazione di come con costanza e forza di volontà si possano vincere sfide anche apparentemente insormontabili; l’esperienza di Milla è stata lodata dal programma, che le ha dedicato una puntata speciale affinché la sua storia incoraggiasse tante altre persone.

Oggi, sui social, Milla si dedica proprio a questo: condivide la sua esperienza per cercare di incoraggiare gli altri a non arrendersi mai e ad impegnarsi per migliorare la propria vita.

Sui social, mostra spesso alcuni momenti della sua vita quotidiana, tornata finalmente normale dopo il percorso fatto; il suo impegno per incoraggiare gli altri è davvero costante e lodevole.