Una Vita anticipazioni: Azucena fa impazzire tutti

Una Vita anticipazioni 12 settembre, Azucena fa impazzire tutti: la giovane si distingue ma succede un imprevisto…ecco le novità di oggi.

Anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, che aprirà la settimana della telenovela spagnola di Canale 5; mentre Felipe e Dori vivono finalmente il loro amore, David e Valeria si trovano scombussolati dalla presenza di Rodrigo e dal pericolo in cui si trova.

Intanto, i preparativi per il ballo alla pensione si sono conclusi ed Azucena fa impazzire tutti quanti, anche se le cose non vanno proprio come previsto…ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, lunedì 12 settembre.

Una Vita anticipazioni 12 settembre, Azucena fa impazzire tutti: ecco cosa succede

Nonostante i problemi che sta affrontando il quartiere, è in arrivo un evento mondano: il ballo alla pensione di Servante e Fabiana. I due hanno terminato i preparativi e sono pronti ad accogliere i loro ospiti, nella speranza di trovare fondi per il camino.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, il ballo sarà un grande successo e a brillare sarà la stella di Azucena; la figlia di Hortensia si distigue infatti a passsi di charleston, lasciando tutti quanti incantati.

Purtroppo però, l’atmosfera di festa viene guastata da un tentativo di furto; fortunatamente, Guillermo riesce a fermare i malviventi, mostrando davvero molto coraggio. Non si può dire lo stesso per il nobile Angel, pretendente di Azucena, che invece in questa situazione mostra la sua codardia; un evento che potrebbe davvero cambiare le cose.

Intanto invece, chi si trova nei guai pare essere Fidel; l’uomo ha fatto uccidere Leonardo, ma il rapimento e l’interrogatorio sotto tortura potrebbe costargli caro, così come contribuire alla scarcerazione di Fausto Salazar, la mente anarchica dietro l’attentato. La notizia viene portata a Ramon: come reagirà il Palacios alla situazione?

Per quanto riguarda Genoveva invece, si trova braccata; nonostante lei voglia abortire, Marcelo è pronto a fare di tutto per fermarla ed eseguire la volontà del suo signore. Alla fine, la Salmeron dovrà cedere e rinunciare ad abortire.