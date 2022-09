Soldi a palate per questo segno: scopri quale

La fortuna è dietro l’angolo per uno dei segni dello Zodiaco: scopriamo insieme il protagonista delle prossime settimane.

Quando parliamo di fortuna, facciamo riferimento ad un dettaglio particolarmente agognato da ogni essere umano. E’ vero che ognuno di noi è artefice del proprio destino, ma talvolta occorre anche un piccolo aiuto provenienti da “forze superiori”. Chiunque legga l’oroscopo si affida proprio a queste forze per prevedere il proprio futuro, in modo da prepararsi di fronte all’arrivo di presunti e possibili fallimenti, oppure gioie per colpi di fortuna, denaro e amore. Oggi, in particolare faremo riferimento ad un segno zodiacale specifico.

La fortuna è dietro l’angolo per uno dei segni d’aria: dopo mesi difficili, delusioni, fraintendimenti e sofferenze – è arrivato il momento di assaporare un po’ di gioia. Scopriamo insieme il protagonista indiscusso nel mese di settembre, invidiato da tutti gli altri compagni dello Zodiaco.

Oroscopo: il protagonista indiscusso rimane lui!

Il mese di settembre risulterà particolarmente piatto per diversi segni zodiacali: l’Ariete dedicherà le prossime settimane al riposo (più che meritato), il Cancro inizierà il conto alla rovescia per il prossimo viaggio e la Vergine tenterà di concretizzare alcune delle idee maturate durante l’estate.

Al contempo, lo Scorpione e il Gemelli vivranno diverse difficoltà: il primo sfogherà le frustrazioni in passioni fugaci e notti di fuoco, mentre il secondo – oltre che a delusioni sentimentali – dovrà far fronte ad un possibile fallimento professionale e lavorativo.

Al contrario, dopo giorni e giorni di apatia e passività, la fortuna incontra anche il cammino dell’Acquario – il nostro amato segno, caratterizzato da innovazione e curiosità, verrà premiato dall’Universo con una quantità sostanziosa di denaro. Questo colpo di fortuna (e ricchezza) permetterà al segno d’aria di programmare piani futuri e viaggi avventurosi, in solitaria oppure in compagnia.

Per tutti gli altri – Toro, Capricorno, Pesci, Sagittario, Leone e Bilancia – il mese di settembre rappresenterà per lo più un momento di quiete, perfetto per godersi i momenti di felicità costruiti nel corso delle settimane e giorni precedenti. Benché il protagonista sia l’Acquario, mantenete dritte le antenne – la ruota della fortuna può cambiare obiettivo da un momento all’altro.