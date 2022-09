Francesco Totti apre il suo cuore e svela tutto

Francesco Totti rompe il silenzio: l’ex calciatore è tornato a parlare della fine del suo matrimonio, questa volta però, ha rivelato di non essere stato lui a iniziare con i tradimenti. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Nelle ultime ore, Francesco Totti ha rilasciato un’intervista shock al Corriere della Sera. L’ex calciatore, per la prima volta, ha dato i dettagli della fine del suo matrimonio, parlando anche dei tradimenti. Attenzione, è emerso un dettaglio inaspettato, a quanto sembra non è stato lui a tradire per primo.

In questo periodo non si fa altro che parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ora però a parlare è stato proprio l’ex calciatore, rivelando alcuni dettagli scioccanti sui motivi che l’hanno portato a chiedere il divorzio.

Il 45enne ha voluto sottolineare di non essere stato lui ad iniziare con i tradimenti. Totti, senza troppi giri di parole ha confermato “Hanno detto troppe bufale, come che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento”.

Inoltre, Francesco ha ammesso che nel periodo del ritiro dal calcio, sua moglie Ilary, non ha capito l’importanza di quel dolore. Insomma, ha confermato che la showgirl non gli è stata vicina durante un momento così doloroso.

Ma non è finita qui, andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’intervista.

Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi “non sono stato io a tradire per primo”

In queste ore, Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera, in cui ha dato la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi. Questa volta, l’ex calciatore, non ha tenuto a freno la lingua e ha rivelato alcuni dettagli shock.

Totti ha finalmente confermato di avere una relazione con Noemi Bocchi “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno” poi ha aggiunto “si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo“.

Francesco ha rivelato di aver sbirciato il telefono di Ilary Blasi trovando alcuni messaggi compromettenti. L’ex calciatore ha ammesso che in 20 anni di matrimonio non si è mai permesso di spiare il cellulare della moglie.

Poi però, sentendo alcuni voci in giro si è insospettito “Le ho guardato il cellulare e ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. A quanto sembra, questa persona sarebbe Alessia, la la parrucchiera della Blasi.

Per Francesco è stato uno shock, non si sarebbe mai aspettato che la donna della sua vita potesse avere interesse per un altro uomo. Poi ha ammesso di essere caduto in depressione “Non riuscivo più a dormire” poi la rivelazione inaspettata “Ne sono uscito grazie a Noemi”.