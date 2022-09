Elettra Lamborghini: stravolge la sua vita, ha deciso!

Non solo musica per l’ereditiera Elettra Lamborghini, cosa bolle in pentola per la cantante di Caramello? Scopriamolo insieme.

Nel futuro per la bella ereditiera Elettra Lamborghini non c’è solo musica. La cantante, insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, ha realizzato un altro successo, Caramello, uscito il 17 giugno scorso.

Un successo dopo l’altro, per la moglie di AfroJack, che proprio insieme al marito hanno vissuto un vero e proprio incubo nelle ore scorse.

Infatti, la coppia si trovava sul loro jet privato, ma a causa di una tormenta i piloti hanno optato per un atterraggio di emergenza, soltanto che hanno provato molta paura, quando hanno sentito dire da parte dei piloti che i freni non funzionavano.

È bene quel che finisce bene “Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole. Stiamo bene e al sicuro”, come ha fatto sapere Elettra Lamborghini sui social.

Elettra Lamborghini: ecco cosa in futuro per la cantante

Come accennato prima, però, non c’è solo la musica nel futuro della moglie del dj. Come riporta il settimanale Vero, la cantante dovrebbe presto presentare uno show su Sky: si tratterrebbe di un one woman show.

Non è la prima volta, che l’ereditiera fa televisione. Infatti, in passato ha già condotto il programma comico Only Fun su Nove ed è stata anche una delle opinioniste della trasmissione condotto da Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi.

Nonostante si sposata da qualche anno, Elettra Lamborghini e il marito AfroJack hanno deciso di aspettare ancora un po’ di tempo prima di mettere al mondo un erede. Il motivo è molto semplice: i due, in questo momento, sono molto impegnati con il proprio lavoro.

Ma, come ha già detto la bella ereditiera – come ha riportato anche GossipTv.com – potrà realizzare questo suo sogno, solo quando potrà dare a suo figlio – o figlia – tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno.

Ed ha anche ribadito il fatto che è ancora molto giovane e per questo non ha fretta di compiere questo passo così importante.

E voi siete fan della bella Elettra Lamborghini? Siete contenti di questa nuova opportunità di lavoro che le è stata offerta?