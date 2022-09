Uomini e Donne, Maria mette un divieto al matrimonio: il perché della scelta in vista dell’arrivo della nuova edizione del programma.

Manca ormai poco più di una settimana al ritorno in onda di Uomini e Donne, con le prime anticipazioni arrivate dalle registrazioni che hanno infiammato il pubblico; a quanto pare, tra il ritorno in studio di Federica Aversano, le scelte di Ida e gli attacchi di Tina a Pinuccia, ne vedremo davvero delle belle.

Stando a nuovi rumors però, proprio in vista di questa nuova edizione Maria De Filippi avrebbe messo il divieto a un matrimonio; perché mai questa scelta? Ecco le motivazioni della conduttrice.

Uomini e Donne, Maria mette un divieto al matrimonio: il perché della scelta

Come i fan più attenti forse sapranno, Caterina Corradino e Biagio Buonomo si sono sposati; i due ex-partecipanti hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore e hanno pronunciato il fatidico sì, anche se l’evento si è svolto in gran segreto.

Come riporta il sito Gossip e TV, la cerimonia si è svolta lo scorso 5 settembre, alla presenza anche di ex-dame come Pamela Barretta, Barbara De Santi e Cristina Incorvaia; sui social però, nessuna traccia di contenuti dell’evento. Come mai tanto mistero?

A quanto pare, come svelato da Pamela Barretta, i fan avranno modo di vedere i due sposi e i loro festeggiamenti proprio durante la nuova edizione di Uomini e Donne; in studio si darà grande spazio all’evento, che verrà festeggiato proprio nello studio da cui ha avuto origine.

“Il matrimonio di Caterina e Biagio, lo vedrete non appena ricomincia il programma Uomini e Donne. Quindi non potevamo pubblicare nulla” spiega Pamela, col programma che avrà dunque l’esclusiva sull’evento e presto lo mostrerà a tutti i curiosi.

In ogni caso, anche se al momento “oscurata”, la cerimonia si è svolta per il meglio ed è stata davvero una festa gioiosa; “è stato tutto molto emozionante” ha sottolineato Pamela, che poi ha svelato di aver pianto.