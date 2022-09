Non ti fidare di loro: ecco i segni incriminati!

Scopriamo insieme per quali segni dello zodiaco è bene non fidarsi, magari ci siamo anche noi e non lo sappiamo, che dite.

Ormai conoscete la nostra filosofia, ovvero è assolutamente un bene prendersi qualche momento di tempo per noi e per questo motivo leggere l’oroscopo rientra in una di queste attività che ci fa bene.

Con le nostre particolari e simpatiche classifiche poi, è ancora più divertente perchè possiamo scoprire sempre nuovi lati del nostro carattere e del nostro modo di vivere che non sappiamo possono essere associati al nostro segno zodiacale, quindi non perdiamo tempo ed iniziamo con il primo.

Non ti fidare di loro: ecco quali segni

Ovvero la Bilancia che è uno dei segni che per antonomasia dice maggiormente bugie e lo fa per cercare di mandare tutto a suo vantaggio, anche la cosa più piccola ed innocua che possa esistere.

Molto spesso dice bugie anche che non servono ma è proprio un suo modo di fare, anche se lui ha un equilibrio nella testa in tantissimi non capiscono mai come si comporta e quello che fa ecco perchè molto spesso litiga con amici e parente.

Il prossimo segno è quello del Sagittario che oltre ad essere bugiardo cerca di non ferire fli altri ma non sempre ci riesce, spesso poi quando racconta le cose inserisce sempre una bugia, ecco perchè gli altri non si fidano.

Molto spesso viene preso poco sul serio proprio per via del suo modo di fare, forse non è meglio iniziare a non mentire tanto poi le bugie hanno sempre le gambe corte e vengono a galla?

Ultimo segno di oggi è quello dei Pesci che mente praticamente sempre è difficile capire quando dice la verità e quando non! Molto spesso, se non sempre, gli amici prendono le sue parole con le molle.

Ma conviene sempre mentire e non essere mai creduti in tutto quello che si fa? Secondo noi noi quindi che dite forse è il caso di migliorare questo aspetto del vostro carattere non credete?

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato oppure no? Continuate a seguirci per passare del tempo e scoprire nuove caratteristiche che ci fanno anche pensare e magari modificare leggermente degli aspetti del nostro carattere.