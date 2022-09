Guendalina Tavassi: arriva l’ammissione shock sulla figlia

Non solo baci, abbracci e tenerezze in casa Tavassi. Ecco l’ammissione shock che Guendalina Tavassi ha rilasciato sulla figlia

Spesso la vita privata, anche di chi è famoso e molto popolare, deve affrontare momenti di scontro e anche di difficoltà. La splendida showgirl ed ex partecipante di Uomini e Donne, infatti, ha parlato di un episodio particolarmente interessante accaduta in famiglia, caratterizzato anche da momenti di leggera tensione.

Spesso, infatti, prima di prendere delle decisioni importanti, soprattutto riguardo la propria vita privata e professionale, si deve fare i conti con delle scelte. A questo proposito, è arrivata l’ammissione shock che Guendalina Tavassi ha rilasciato sulla figlia. Ecco che cosa è successo e che cosa si sono detti madre e figlia.

Ecco l’ammissione shock di Guendalina Tavassi sulla figlia

Guendalina Tavassi è una madre molto orgogliosa e premurosa. La 37enne di Roma, ha infatti una splendida figlia con cui passa moltissimo tempo. La figlia di Guendalina si chiama Gaia Nicolini ed è la primogenita che la showgirl ha avuto con l’ex compagno Remo Nicolini.

La bellissima ragazza, dopo essersi aggiudicata lo scettro di Miss Cinema Roma, avrà la possibilità di partecipare a quelle che sono le prefinali nazionali relative all’83esima edizione di Miss Italia. Tuttavia, arriva la confessione shock di Guendalina Tavassi. Secondo la splendida showgirl, Gaia aveva inizialmente rifiutato di partecipare al concorso.

Secondo quanto affermato a Novella 2000 da Guendalina, sua figlia aveva deciso di non andare, ma sotto le simpatiche “minacce della madre” ha deciso di cambiare idea. “Volevo che facesse un’esperienza diversa – ha detto la showgirl – e che si rendesse conto di quanto sia bella, contrariamente a quanto pensa”.

“L’hanno chiamata, ma lei non voleva andare – ha affermato la Tavassi – le ho detto che le avrei sequestrato il telefono e l’ho costretta”. Così la bellissima Gaia ha deciso di partecipare alla rima selezione. Alla seconda si è presentata, sotto consiglio della madre, molto sorridente, aggiudicandosi la fascia. “Le avevo raccomandato di sorridere – ha detto Guendalina – evidentemente mi ha ascoltato, perché in ogni foto era sorridente e bellissima”.

Non è escluso che la figlia della showgirl, in futuro, possa diventare un personaggio dello spettacolo italiano. A non chiudere tutte le porte è la stessa Guendalina: “Perché no – ha detto – vorrei comunque che facesse quello che le va di fare. Io non ho aspettative”.