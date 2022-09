Gerry Scotti, guadagni bomba per il conduttore di Caduta Libera: ecco i rumors a riguardo, davvero incredibile.

Anche per questo settembre Gerry Scotti è pronto a tornare protagonista con Caduta Libera, programma che ormai conduce da più di un decennio; tanti concorrenti sono pronti a mettersi in gioco per vincere il premio, intrattenendo il pubblico.

Molto spesso, i campioni si portano a casa un bel gruzzolo; ma sapete ad esempio quanto guadagna invece il conduttore del game show? Ecco i rumors a riguardo, davvero da non credere.

Gerry Scotti: guadagni bomba per il conduttore di Caduta Libera

Da tantissimi anni ormai Gerry è uno dei volti di punta di Mediaset, il vero e proprio erede di Mike Bongiorno; il conduttore è amatissimo e con programmi come Chi vuol essere milionario?, Passaparola, o ancora appunto il più recente Caduta Libera (e tantissimi altri) ha intrattenuto milioni e milioni di telespettatori.

La sua carriera di successo gli ha portato sicuramente degli ottimi incassi; stando a quanto riportato ad esempio dal The italian times (come riporta il sito ilgiornaleditalia.it) il conduttore avrebbe uno stipendio di circa 10 milioni di euro annui; una cifra davvero da capogiro, quasi in linea con quelle che sentiamo spesso nel mondo del Calcio.

A quanto pare, come ricorda anche il sito money.it, questa somma non sarebbe data solamente dai programmi condotti (oltre ai game show anche tanti altri come Paperissima, Lo Show dei Record, Striscia la Notizia e via dicendo), ma anche dal cachet ricevuto per i vari spot pubblicitari (dove viene spesso chiamato, vista la sua solarità e l’affetto del pubblico nei suoi confronti) nonché nelle apparizioni in vari programmi, come ad esempio Tu Si Que Vales.

Essendo dati comunque privati, rimaniamo sempre nel campo dei rumors; ciò che è certo è che per l’ennesimo anno Scotti sarà protagonista di Canele 5, portando sul piccolo schermo in milioni di case tutto il suo talento, la sua simpatia e il suo tatto.