Francesca Cipriani: dal GF ad oggi, trasformazione shock

Francesca Cipriani, dal GF ad oggi: la trasformazione shock della showgirl, ve la ricordate la prima volta nella casa di Cinecittà?

Sempre energica e gioiosa, Francesca Cipriani è ormai un volto noto della nostra televisione; la showgirl, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno, ha coronato il suo sogno d’amore con Alessandro Rossi, che è diventato suo marito.

Ma ve la ricordate agli esordi, quando dopo alcune esperienze come conduttrice su una tv abruzzese (dopo la laurea in Scienze Politiche) ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, facendosi conoscere dal pubblico? Ecco la sua trasformazione.

Sotto i riflettori ormai da diverso tempo, più volte la stessa Cipriani ha rivelato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica; il “ritocchino” più lampante è stato il seno, che la showgirl ha deciso di portare da una quinta taglia naturale a una decima rifatta.

Guardando le foto della sua permanenza nella casa di Cinecittà all’epoca del Grande Fratello 6, vediamo infatti un décollété sicuramente prosperoso, ma meno abbondante di quello a cui siamo abituati oggi.

In ogni caso, per quanto riguarda altri interventi chirurgici pare che la Cipriani non abbia attinto più di tanto all’intervento del chirurgo; stando anche a quanto segnala il sito altranotizia.it, l’unica altra parte ad essere stata ritoccata sarebbero le labbra, leggermente rimpolpate.

Per il resto, l’evoluzione della bellezza di Francesca è frutto della maturazione della showgirl come donna, oltre che alla scelta di un diverso look; dai tempi del primo Grande Fratello vediamo infatti i capelli molto più chiari, di un biondo platino che ormai è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica della Cipriani.

I fan seguono sempre con grande affetto Francesca, specie ora che si è celebrato il grande evento del matrimonio, dopo la proposta di Alessandro arrivata proprio in diretta al reality show condotto da Alfonso Signorini.