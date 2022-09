Elisabetta Canalis, l’intimo è trasparente ed il web sogna: la conduttrice è sempre al top, i fan la adorano.

Anche in quest’estate 2022 Elisabetta Canalis è stata grande protagonista; da decenni ormai, l’ex-velina e conduttrice è un’icona di sensualità, amatissima dal pubblico di diverse generazioni.

Grazie agli scatti in bikini, abbiamo più volte potuto ammirare il corpo scolpito di Eli, che continua ad infiammare Instagram posando come modella; questa volta l’intimo è trasparente ed il web sogna, la sua bellezza è da impazzire.

Elisabetta Canalis, l’intimo è trasparente ed il web sogna: la conduttrice è sempre un incanto

Passano gli anni, ma la Canalis resta sempre una costante: quando si mostra ai fan, li lascia sempre senza parole. E così, mentre si è ormai da anni rimessa in gioco come conduttrice, è anche attivissima sui social, oltre che come testimonal per vari brand di moda.

Come sappiamo, Intimissimi l’ha scelta come modella d’eccezione per la sua linea di intimo; non ci sorprende dunque vedere Eli indossare la lingerie della nota azienda di moda, con tutta l’eleganza e la sensualità di cui è dotata.

Nella nuova foto postata sul suo profilo Instagram, vediamo la conduttrice comodamente seduta su un divanetto da esterno, intenta a godersi le ultime belle giornate; addosso, ovviamente, un capo Intimissimi, che rende giustizia al suo corpo da sogno.

Completamente di pizzo, non soltanto la lingerie enfatizza il corpo tonico e le lunghe gambe della conduttrice, ma esalta il suo florido décollété, davvero contenuto a stento; le trasparenze del reggiseno poi lasciano intravedere dettagli che rendono l’atmosfera più bollente che mai.

“New season, new lingerie. ✨” scrive Eli nella didascalia del post, che attualmente superà già i 100mila like, un numero inevitabilmente destinato a salire; nei commenti poi, i fan si sbizzarriscono per sottolineare l’incredibile fascino della conduttrice.

“PATRIMONIO UNESCO” scrive un fan in maiuscolo, tanto per sottolineare il concetto, mentre per un altro è “unica, inimitabile e strepitosa”; ogni volta che si mostra, la Canalis manda il suo pubblico in visibilio e i motivi sono abbastanza chiari.