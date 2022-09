Una Vita anticipazioni, Aurelio lo rapisce: il Quesada procede col suo piano, ecco cosa succede nella nuova puntata in onda oggi.

Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata della telenovela spagnola di Canale 5, in onda come di consueto anche nel week end; Fidel continua a cercare di estorcere informazioni a Leonardo, con metodi piuttosto duri, mentre Felipe cerca di dare i suoi consigli a David.

Intanto, ritornano di nuovo protagonisti Aurelio e Genoveva, in particolare il Quesada; l’uomo decide infatti di rapirlo passando all’azione, ecco cosa succede nella puntata in onda oggi.

Una Vita anticipazioni sabato 10 settembre, Aurelio lo rapisce: ecco cosa succede nella puntata di oggi

Da tempo ormai Rodrigo si trova ad Acaçias, con Genoveva che cerca di stringere un accordo con lui per ottenere la formula del gas tossico; il chimico però resiste, anche spinto dall’amore per Valeria.

Impaziente e totalmente in disaccordo col piano della moglie, Aurelio decide di passare all’azione; stando a quanto rivelano le anticipazioni infatti, il Quesada decide di uccidere Cuevas e prendere Rodrigo sotto la sua custodia.

Ora il chimico è nelle mai di Aurelio, che non si fa di certo scrupoli per ottenere ciò che vuole, la formula del gas tossico; il Quesada comincia a torturare Rodrigo, ma il chimico resiste sapendo benissimo che Aurelio userebbe la sua formula a scopo di lucro e porterebbe alla morte tantissime persone.

Problemi di diverso genere invece per Felipe, ormai follemente innamorato di Dori; stando alle anticipazioni, l’avvocato prega la sua infermiera di non andarsene e lasciare il posto di lavoro, una richiesta che viene effettivamente accolta. Entrambi cedono al loro sentimento e passano la notte insieme, dimostrandosi tutto il loro amore.

Intanto, buone notizie anche per un’altra possibile coppia, Guillermo e Azucena; vicini per i preparativi del ballo alla pensione, il Sacristan rivelerà alla giovane di essere innamorato di lei. Sul più bello però, proprio mentre si stanno baciando, Azucena si ferma per rispetto del suo pretendente.