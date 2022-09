Striscia la Notizia: ecco quanto guadagnano le Veline

Siete curiosi di sapere quanto guadagnano le veline, del tg satirico Striscia la Notizia? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il tg satirico più famoso della nostra televisione è senza dubbio Striscia la Notizia, il programma ideato da Antonio Ricci. La prima puntata è andata in onda nel 1988 e sono oltre 30 anni che tiene compagnia a milioni di fan, subito dopo il telegiornale delle 20 su Canale 5.

Nel corso degli anni si sono succeduti molti conduttori, come ad esempio Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo, Teo Teocoli, la Signora Coriandoli, Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Paolo Bonolis e Laurenti, solo per citarne alcuni.

E non si può parlare di Striscia senza nominare le Veline. Ancora non si conoscono i nomi di coloro che avranno il compito di ballare sul bancone del tg satirico.

Chi sarà a prendere il posto che nell’ultima edizione è stato di Talisa Jade Ravagnani e di Giulia Pelagatti? Verranno riconfermate le ex allieve di Amici? Ancora non è dato sapere.

Striscia La Notizia: la veline quanto guadagnano?

Sembrerebbe che non siano riuscite a conquistare il pubblico da casa, come avevano fatto precedentemente Shaila Gatta e Mikaela Neaza Silva, che le hanno anche più volte sostituite nella scorsa stagione a causa del Covid e per altri imprevisti.

Quello che si sa per certo è che i nuovi conduttori del tg satirico saranno due attori, il bello e tenebroso Luca Argentero ed il comico napoletano Alessandro Siani.

Ma a proposito di veline, sapete quanto guadagnano? Andiamo a scoprire qual è la cifra. Non c’è nulla di certo, ma sembrerebbe che sia la velina bionda che quella mora percepiscano circa 200 euro a puntata, per 5 giorni alla settimana.

In poche parole, al mese, dovrebbero arrivare a percepire circa 4000 euro. A questo vanno aggiunte, però, anche le ospitate negli altri show: il loro stipendio mensile quindi si aggiorna intorno ai 5000 euro.

Striscia La Notizia riprenderà a fine settembre. In studio ci saranno quindi Luca Argentero e Alessandro Siani. Ritroveremo quindi le nuove inchieste di Vittorio Brumotti, di Valerio Staffelli, quelle di Pinuccio e di tanti altri ancora.

Allora, siete curiosi di vedere cosa faranno i due neo conduttori di Striscia la Notizia?