Figli: riesci a trovare qual’è il loro? Impossibile

Sei in grado di risolvere questo difficilissimo rompicapo? Impossibile, quasi nessuno riesce a capire qual’è il figlio della coppia. Provaci anche tu.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre ad essere molto utili per tenersi impegnati, sono anche ottimi per allenare la mente. Per questo motivo, oggi vi proponiamo un vero e proprio rompicapo.

Vi avvertiamo sin da subito, non è affatto semplice da risolvere, infatti solo i più intelligenti trovano la soluzione. Come potete notare nell’immagine sono raffigurati ben 4 bambini con dietro una coppia. Quello che dovrete capire è quale dei quattro bambini rappresentati è il figlio della giovane coppia in figura.

Cercate di concentrarvi sui dettagli, se proprio non riuscite ad individuare il bambino giusto, qui sotto vi mostriamo la risposta corretta. Cosa stai aspettando? Prova anche tu a risolvere questo difficilissimo rompicapo.

Rompicapo: se in grado di trovare il figlio della coppia? Impossibile

Se siete arrivati a questo o avete trovato la soluzione, oppure non avete la più pallida idea di chi possa essere il figlio della coppia. Come vi avevamo preannunciato, questo test non è affatto semplice da risolvere. Ma non preoccupatevi, prima di rivelarvi la soluzione, proviamo a darvi qualche indizio.

La prima cosa a cui fare attenzione sono i tratti somatici dei genitori, come potete notare entrambi hanno gli occhi azzurri e capelli castani. Questo vuol dire che anche il loro bambino avrà gli stessi connotati. Cercate quindi di escludere tutti i bambini che non hanno queste caratteristiche.

Ora siete riusciti a trovarlo? Qui sotto vi sveliamo di quale bambino si tratta:

Eccolo qui, anche lui ha sia lo stesso colore di occhi e di capelli dei suoi genitori. Come vi avevamo detto non era affatto semplice riuscire a risolverlo. Se avete trovato la risposta corretta vi facciamo i nostri complimenti, in caso contrario non abbattetevi, vi servirà ancora un po di allentamento.

Per fortuna sul web esistono moltissimi rompicapo con cui potete esercitarvi. Ora non vi resta che correre a risolverli. Voi cosa ne pensate?