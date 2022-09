Digestione: ecco come possiamo aiutarla

Esiste un modo che ci permette di stare meglio dopo i pasti. Ecco come possiamo aiutare la digestione con questi rimedi naturali

Avere difficoltà digestive è piuttosto normale e diffuso, soprattutto dopo aver affrontato pasti particolarmente abbondanti e pesanti.

Questo vuol dire sentirsi appesantiti e percepire che il nostro organismo non sta lavorando al meglio. La difficoltà di digestione, infatti, provoca in noi spossatezza, pesantezza e fastidio che difficilmente vanno via in poco tempo. Tuttavia, esistono dei metodi che ci permettono di stare meglio dopo i pasti. Ecco come possiamo aiutare la digestione con questi rimedi naturali.

Ecco come aiutare la digestione con questi rimedi

Spesso la natura riesce a fornirci i migliori e più efficaci metodi contro i problemi del nostro corpo. Anche nel caso di difficoltà a digerire, infatti, possiamo puntare su prodotti naturali e sani. Se vogliamo aiutare la digestione, possiamo provare a risolvere con questi rimedi molto efficaci.

Tisana digestiva al carciofo

Uno dei rimedi più efficaci e meno classici è quello di preparare una tisana al carciofo. Si tratta di una bevanda che, se consumata durante i pasti aiuta a favorire la digestione. Dalle foglie di questo ortaggio, infatti, è possibile ottenere una tisana che possiede utili proprietà digestive. Basterà, quindi, lasciare in infusione per circa 10 minuti almeno cinque grammi di foglie di carciofo essiccate, utilizzate 250 millilitri di acqua. Ricordate che la tisana andrà filtrata.

Tisana digestiva ai semi di finocchio e rosmarino

Un’altra tisana particolarmente efficace per contrastare la difficoltà di digestione è quella ai semi di finocchio e rosmarino. Si tratta di una bevanda che possiede proprietà depurative e digestive. Preparatela mettendo in infusione due cucchiaini di semi di finocchio, mezzo litro di acqua bollente e un cucchiaino di rosmarino per dieci minuti. Successivamente, filtrate il tutto con un colino e bevete dopo i pasti.

Succo di limone e bicarbonato

Quello del succo di limone e bicarbonato è certamente il classico rimedio della nonna. È infatti il metodo più conosciuto in assoluto e consiste nel riempire un bicchiere d’acqua e inserire due cucchiaini di succo di limone. Successivamente è necessario aggiungere nel bicchiere un pizzico di bicarbonato di sodio (basterà la punta di un cucchiaino). Poi mescolate e bevete.