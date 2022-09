Cecilia Rodriguez: la foto lascia immaginare poco, è tutto in primo piano!

Cecilia Rodriguez, la foto lascia immaginare veramente poco: è tutto in primo piano, la bellezza della showgirl è fuori dal comune.

Cecilia Rodriguez si riprende la scena, come al suo solito con tutta l’eleganza e sensualità di cui è dotata; la modella e showgirl è stata grande protagonista di quest’estate, posando anche (insieme alla sorella Belen) per la sua linea di costumi, ma pare che anche lontana dal mare continui ad incantare.

Presente a Venezia come tantissime altre vip per la 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, la Rodriguez ha posato per i fotografi regalando uno scatto che lascia davvero poco all’immaginazione; è tutto in primo piano, bellissima.

Dotata di un fascino tutto latino e di un corpo da sogno, la “Cechu” è ormai da tempo un’icona di sensualità, specie dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip; che sia come modella o con selfie, in bikini o con particolari outfit, la Rodriguez sa sempre come incantare.

Questa volta, lo scatto arriva direttamente dal Festival del Cinema di Venezia, che ospita sempre una carrellata di vip pronti a sfilare sul red carpet; per l’occasione, come si vede nel nuovo post pubblicato, la showgirl argentina ha deciso di indossare un outfit elegantissimo, che davvero poco lascia all’immaginazione.

Sotto al lungo vestito scollatissimo e dotato di uno spacco laterale sulla gamba sinistra, la Rodriguez indossa un corpetto di pizzo ricamato, che esalta ancora di più la sua silhouette e il suo florido décollété; la modella è poi slanciata dai tacchi abbinati, che mettono in evidenza le lunghe gambe.

Una visione davvero da sogno, che ha lasciato tutti i fan di stucco; “Si torna a Venezia per 2 giorni con @shiseido” scrive lei nella didascalia, celebrando il 150esimo anniversario del noto brand di cosmetici.

Tantissimi i like al post, così come i commenti pronti ad enfatizzare la bellezza di Cecilia; “Meravigliosa, bellissima, elegante, sensuale, insomma UNICA 👏👏👏👏🙌🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️❤️” scrive una fan, provando ad elencare tutte le qualità della showgirl.